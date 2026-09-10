"U medijima se već neko vrijeme vrti klasični spin. Govori se o nekakvim spalionicama i rješenjima da se makne fokus sa činjenice da nije problem u tome što mi imamo problema s rješavanjem otpada i gospodarenjem otpadom, nego da je preko naše granice prošlo 1700 šlepera otpada koji uopće tu nije trebao biti. Kakva rasprava sad o spalionicama? Idemo utvrditi odgovornost. Kako se ne bi utvrdila odgovornost, onda se nude ovakva rješenja – ekocid. Iako je već to bilo predlagano u Saboru. Dijele valjda ovih 40 eura, ako vidimo koliki je iznos mjera oko 179 milijuna eura, po broju stanovnika Hrvatske, to je 40 eura po stanovniku. Ja bih rekao 40 eura za zaborav.