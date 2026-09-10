"SULUDA PRIČA"
Grmoja o Plenkovićevim mjerama: Daju 40 eura kako bi ljudi zaboravili da je Vlada dopustila njihovo trovanje
U N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića gostovao je predsjednik Mosta Nikola Grmoja, koji je komentirao odluke Vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića, uvođenje kaznenog djela ekocida te Plenkovićeve poruke nakon prosvjeda.
Vlada je danas na dnevnom redu imala odluku o zbrinjavanju neopasnog otpada s lokacije PPK Velebit, dok se izmjenama Kaznenog zakona uvodi i kazneno djelo ekocida, uz znatno strože kazne za najteže oblike onečišćenja okoliša.
Premijer Andrej Plenković poručio je da će se problem otpada u Gospiću riješiti, da odgovorni moraju kazneno odgovarati te da se Vlada bavi konkretnim rješavanjem problema, a ne prosvjedima i politiziranjem.
Krešić je Grmoju pitao kako gleda na uvodni dio sjednice Vlade i sve mjere koje je Vlada stavila na stol, odnosno čini li se da će riješiti sve što se trenutačno može riješiti.
"U medijima se već neko vrijeme vrti klasični spin. Govori se o nekakvim spalionicama i rješenjima da se makne fokus sa činjenice da nije problem u tome što mi imamo problema s rješavanjem otpada i gospodarenjem otpadom, nego da je preko naše granice prošlo 1700 šlepera otpada koji uopće tu nije trebao biti. Kakva rasprava sad o spalionicama? Idemo utvrditi odgovornost. Kako se ne bi utvrdila odgovornost, onda se nude ovakva rješenja – ekocid. Iako je već to bilo predlagano u Saboru. Dijele valjda ovih 40 eura, ako vidimo koliki je iznos mjera oko 179 milijuna eura, po broju stanovnika Hrvatske, to je 40 eura po stanovniku. Ja bih rekao 40 eura za zaborav.
Da zaborave ljudi da je ova Vlada dopustila njihovo trovanje, da je Vlada Andreja Plenkovića dopustila da se sve ovo dogodi, da je imenovala korumpiranog čovjeka na čelo Državnog inspektorata koji je primao novac kako bi otpadna mafija mogla trovati podzemne vode. Mi imamo potvrdu da su podzemne vode kod silosa u Gospiću zatrovane, a ne samo tlo. Tako da ja bih rekao, ovo su mjere za zaborav", rekao je Grmoja.
"Govorili su nam za vrijeme pandemije da slučamo struku pa je struka završila u zatvoru"
Krešić ga je potom pitao kako vidi način na koji Andrej Plenković sada komunicira nakon prosvjeda. Premijer je, među ostalim, rekao da će Vlada oformiti svoj tim stručnjaka koji razumiju problematiku otpada i zagađenja kako bi javnosti objasnili nalaze koje u javnost pušta i Državno odvjetništvo.
"Njima treba pomoć njihove struke. Govorili su nam za vrijeme pandemije da slušamo struku pa je ta struka završila u zatvoru poput Beroša. Vidjeli smo što je bilo, što su nam tada tvrdili i govorili i koliko je to bilo vjerodostojno. Sad imamo vještačenje USKOK-a i Plenković vrši pritisak na one koji su vještaci u tim slučajevima da oni istupaju u javnost i nešto tu tumače.
Ako su to vještačenja, ona su sasvim jasna. Utvrđene su određene štetne tvari u podzemnim vodama i u tlu, ne treba tu nekakva velika pamet. Treba znati jesu li štetne ili ne za ljude. Ako jesu, ne znam kakav problem ima s tim vještačenjima USKOK-a. On poziva sada vještake koji su to radili da istupaju u javnost. DORH je službeno objavio vještačenja i to je svima dostupno", rekao je Grmoja.
"Na čelu ključnih institucija su ljudi povezani s HDZ-om"
Dodao je da su, kako tvrdi, na čelu svih ključnih institucija ljudi povezani s HDZ-om.
"Imamo situaciju da su na čelu svih tih ključnih institucija HDZ-ovci. Sinoć sam u emisiji na televiziji gostovao s Mirkom Budišom iz HSLS-a i kaže da ne bi političari trebali istupati, već mi stručnjaci, kao on je iz Fonda stručan, a on je potpredsjednik HSLS-a, ili Mario Šiljeg, koji je također HDZ-ovac i koji je na čelu Instituta za vode 'Josip Juraj Strossmayer'.
Pozvao bih ljude da ne nasjedaju na ove priče, jasno je što su napravili. Da to nije tako, ne bi DORH pokrenuo kaznene postupke, izvide, protiv velikog broja privatnih i pravnih osoba. Vidjet ćemo kakve će biti podignute optužnice. Ne znam kako Plenković misli osporiti ova vještačenja koja su izašla u javnost i kakav je ovo sad spin.
Mislim da je to više pokušaj da ovo što oporba problematizira pokuša okarakterizirati kao 'nije to baš tako, oni preuveličavaju, trebamo čuti struku'. Budiša i dalje priča da je voda iz slavina dobra za piće, mi nismo to ni rekli. Govorimo o zagađenju podzemnih voda jer imamo i od prije istraživanja i prije kakvo je bilo stanje.
On govori da u vodonosnike koji su još dublje pod zemljom u njih nisu ušle štetne tvari, ali tko nam garantira da s ovakvom brzinom, s padanjem natječaja, s ovim čekanjem Vlade, da se to neće dogoditi", kazao je šef Mosta.
"Ne može poruka Vlade biti da je u redu trovati podzemne vode"
Ne može poruka Vlade biti – 'u redu je trovati podzemne vode, ali dok god je voda iz slavine dobra, situacija nije alarmantna'. To je suluda priča i očiti spin vladajućih i takozvanih provladinih stručnjaka, od Budiše, Šiljega pa nadalje", kazao je Grmoja.
Grmoja je također kazao da DORH nije objavio dokumente te ustvrdio da bi u suprotnom bilo moguće da vladajući tvrde kako je u Gospiću sve u redu.
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