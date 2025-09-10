Hrvatska na 47. mjestu svjetske ljestvice talenata za 2025.

U kategoriji investicije i razvoj Hrvatska je zauzela 26 mjesto, pri čemu je postotak javne potrošnje namijenjen obrazovanju (5,3 posto) rangiran na 15. mjestu, dok po odnosu broja zaposlenih nastavnika i učenika u primarnom i sekundarnom obrazovanju Hrvatska zauzima 14. i svoje jedino 1. mjesto na svjetskoj ljestvici, što je, na žalost, rezultat pada broja učenika, a istovremeno povećanja broja zaposlenih u obrazovnom sustavu.