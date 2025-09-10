Hrvatska na 47. mjestu svjetske ljestvice talenata za 2025.

Na ovogodišnjoj svjetskoj listi talenata, koju izrađuje švicarski International Institute for Management Development (IMD), Hrvatska je na 47. mjestu, što je četiri mjesta više nego godinu ranije, izvijestili su u srijedu iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).
Prvo mjesto na svjetskoj ljestvici između 69 gospodarstava po privlačenju i zadržavanju talenata zadržala je Švicarska. Na drugom mjestu je Luksemburg, treći je Island, a na četvrtom mjestu je Hong Kong.
Hrvatska je ove godine napredovala za četiri mjesta u odnosu na prošlu godinu i nalazi se na 47. mjestu. Uspješnost gospodarstva mjerila se u kategorijama - investicije i razvoj, privlačnost (gospodarstva) i spremnost (za privlačenje novih talenata).
"Napredak Hrvatske za četiri mjesta na ljestvici privlačenja talenata ohrabruje i potvrđuje da su ulaganja u obrazovanje i rast dostupnosti radne snage dali rezultate", istaknula je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.
Posebno veseli, kako je navela, što se Hrvatska ističe u području STEM znanja i kvaliteti obrazovnog sustava, no zabrinjavajuće su i dalje loše ocjene u području privlačnosti za strane visokoobrazovane radnike te odljeva domaćih stručnjaka.
"Ako želimo dugoročno zadržati i privući talente, moramo stvarati poticajnije uvjete rada, jačati kompetencije menadžmenta i povećavati konkurentnost gospodarstva. To je ključno za jači gospodarski rast i veću otpornost Hrvatske u globalno izazovnom okruženju”, kazala je Weber.
U kategoriji investicije i razvoj Hrvatska je zauzela 26 mjesto, pri čemu je postotak javne potrošnje namijenjen obrazovanju (5,3 posto) rangiran na 15. mjestu, dok po odnosu broja zaposlenih nastavnika i učenika u primarnom i sekundarnom obrazovanju Hrvatska zauzima 14. i svoje jedino 1. mjesto na svjetskoj ljestvici, što je, na žalost, rezultat pada broja učenika, a istovremeno povećanja broja zaposlenih u obrazovnom sustavu.
Po "odljevu mozgova" Hrvatska je 65.
U kategoriji privlačnost (gospodarstva) Hrvatska zauzela 58. mjesto, gdje je posebno dobro rangirana u kategoriji troškova života (17.), a lošije rezultate bilježi na područjima motivacije zaposlenika (65.) i "odljeva mozgova“(65.) te privlačnosti zemlje za visokoobrazovane strane radnike (66.)
U području spremnosti za privlačenje novih talenata Hrvatska je zabilježila najveći rast -s prošlogodišnjeg 64. mjesta na 50. mjesto. Posebno dobro je ocijenjena kategorija rasta dostupnosti radne snage (15.) i broj diplomiranih studenata s područja STEM-a (15.), dok su lošije ocijenjene kategorije dostupnost financijskih vještina (68), međunarodno iskustvo viših managera (66.) i kompetencije viših managera (65.)
Predsjednik Vijeća članova HUP-a Ivan Mišetić je kazao kako pozitivan pomak Hrvatske na svjetskoj ljestvici privlačenja talenata potvrđuje da možemo napredovati kada sustavno ulažemo u obrazovanje i razvoj kadrova. Ipak, činjenica da se Hrvatska još uvijek nalazi u donjoj trećini globalne ljestvice pokazuje da pred nama stoje veliki izazovi, rekao je.
"Privlačenje i zadržavanje talenata nije samo pitanje obrazovne politike, već i ukupnog poslovnog okruženja, porezne politike, kvalitete javne administracije i životnih uvjeta. Zato je nužna partnerska suradnja Vlade, poslodavaca i akademske zajednice kako bismo stvorili uvjete u kojima će mladi stručnjaci htjeti ostati, a strani talenti doći i graditi karijeru u Hrvatskoj", istaknuo je Mišetić.
