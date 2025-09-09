On je najplaćeniji načelnik u Hrvatskoj, svaki mjesec mu sjedne gotovo 4000 eura

"Pored zahtjevnog posla vođenja općine s oko 12000 stanovnika, izuzetno je aktivan na društveno-političkom i sportskom polju. Dugogodišnji je sportski, prvenstveno nogometni radnik (aktivno igra nogomet u veteranima), koji ulaže napore u razvoj sporta na području općine i njegovo što masovnije bavljenje. Tako je zbog svojih karakteristika i ponuđenog programa 2009. godine izabran za predsjednika Općinske organizacije SDP Brdovec, koju je omasovio i učinio je popularnijom u odnosu na prijašnje godine kada je broj članova SDP-a u odnosu na HDZ i HSS na području općine Brdovec bio zanemariv", navodi se na općinskim stranicama.