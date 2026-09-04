Novi lanseri raketa, protuoklopno naoružanje... Pogledajte što sve Vlada nabavlja za Hrvatsku vojsku

Plenković je istaknuo kako je ruska agresija na Ukrajinu pokazala koliko su za obranu i odvraćanje važne sposobnosti preciznog djelovanja na velikim udaljenostima, moderna protuzračna obrana, kvalitetna obavještajna slika te sigurna i zaštićena komunikacija. Podsjetio je i da su saveznice na prošlogodišnjem summitu NATO-a preuzele obvezu da će do 2035. izdvajati za obranu i sigurnost 3,5 posto te za povezana ulaganja još 1,5 posto BDP-a.