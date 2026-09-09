Hrvatska modernizira borbenu komunikaciju Rafala, Anušić najavio i kupnju 18 raketnih sustava Chunmoo

"Ono što mi nemamo, mi nemamo proizvodnju te opreme. Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali smo mi kao odašiljači veza krenuli u školovanje. Angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4 moći ćemo nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafaele", rekao je.