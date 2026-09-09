POTPISAN UGOVOR
Hrvatska modernizira borbenu komunikaciju Rafala, Anušić najavio i kupnju 18 raketnih sustava Chunmoo
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u srijedu je potpisao ugovor vrijedan 33 milijuna eura, bez PDV-a, za razvoj komunikacijskih sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s partnerima iz tvrtki Thales i Odašiljača i veza.
Modernizacija će se provoditi u razdoblju od 2026. do 2030. godine, a cilj je uspostava suvremenoga sigurnog interoperabilnog komunikacijskog sustava usklađenog s NATO standardima, pojasnio je predsjednik Uprave Odašiljača i veza (OIV) Denis Nikola Kulišić
Kao lokalni partner MORH-a, OIV će izraditi studiju pokrivanja, pripremiti lokacije, montirati opremu, ispitati ga i školovati ljude iz MORH-a na rad u tom sustavu, dodao je Kulišić.
"Ova suradnja nas i Thalesa potvrđuje da hrvatska kompanija može sudjelovati u tako zahtjevnim tehnološkim procesima i zajedno s vodećim svjetskim firmama
diljem svijeta", poručio je Kulišić.
Ministar Anušić istaknuo je kako je u svu nabavu, modernizaciju i opremanje Oružanih snaga RH za ono što nemamo iz vlastite proizvodnje, što kupujemo ili što dobavljamo od partnera i saveznika, uključena i hrvatska industrija i hrvatske tvrtke, pa su tako Odašiljači i veze postali partner Thalesu.
Podiže se sustav borbene komunikacije na zrakoplovima
"S ovim Ugovorom idemo u realizaciju podizanja sustava borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4 i s tom razinom dostižemo
najvišu moguću razinu u ovom trenutku sustava borbene komunikacije zaštićenih podataka i podatak o podatak na razini cijeloga svijeta", rekao je Anušić.
Dodao je da će OIV zajedno s Thalesom moći pružati te usluge i dalje odnosno izvan Hrvatske.
Anušić ističe da je modernizacija logični slijed i da u ovom trenutku i sve oružane snage svijeta prelaze s modernim tehnologijama na razinu generacije četiri borbenih zrakoplova.
"Prelazak na četvrtu generaciju i pripreme za petu generaciju su u tijeku i jednostavno normalan proces modernizacije borbenih zrakoplova koji se događa svuda u svijetu. Ako želimo biti na razini učinkovitosti i spremnosti borbenih zrakoplova da budu Top Gunovi, onda i moramo prijeći na generaciju četiri", poručio je ministar obrane.
'Nemamo proizvodnju opreme'
Predsjednik Uprave OIV Kulišić pojasnio je da je riječ o sigurnosnoj komunikaciji između zemlje i novih Rafala koja se radi sukladno NATO standardima. Opremu isporučuje tvrtka Thales.
"Ono što mi nemamo, mi nemamo proizvodnju te opreme. Ministarstvo obrane je kupilo te Rafale, ali smo mi kao odašiljači veza krenuli u školovanje. Angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4 moći ćemo nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafaele", rekao je.
U četvrtak se potpisuje ugovor o kupnji raketnog sustava Chunmoo
Danas potpisani ugovor vrijedan je 33,2 milijuna eura bez PDV-a, a vrijeme isporuke je oko godinu dana.
Kulišić je istaknuo i da OIV rade na pripremi lokacija, a da će puna funkcionalnost nove generacije biti postignuta 2030. godine.
Ministar Anušić najavio je u da se u četvrtak potpisuje ugovor o kupnji raketnog sustava Chunmoo s južnokorejskim ministrom obrane. Riječ je o opremanju i modernizaciji Oružanih snaga s 18 raketnih sustava dometa 300 plus kilometara, balističkim raketama i svime što taj raketni sustav ima.
"Treba naglasiti da je i tvrtka Končar u tom sporazumu i ona će preuzimati ulogu održavanja i drugih stvari koje su potrebne za normalno funkcioniranje raketnog sustava dok bude i kad bude prešao u posjed Oružanih snaga RH", rekao je Anušić.
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