STIŽE NAORUŽANJE
Anušić u SAD provjerava Black Hawke namijenjene Hrvatskoj: Otkrio što sve kupujemo
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić boravi u Sjedinjenim Američkim Državama povodom 30. obljetnice suradnje Nacionalne garde Minnesote i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tijekom posjeta razgovarat će o nastavku vojne suradnje, a u Alabami će obići helikoptere Black Hawk namijenjene Hrvatskoj.
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Suradnja Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote tijekom protekla tri desetljeća obuhvatila je više od 1300 zajedničkih aktivnosti, među kojima su vojne vježbe, obuke i sudjelovanje u operaciji u Afganistanu. Minnesota je Hrvatskoj pomogla u primjeni zapadnih vojnih doktrina, znanja i tehnologije, ali i pri uvođenju borbenih vozila Bradley te helikoptera Black Hawk u sastav Oružanih snaga, prenosi HRT.
Kaciga hrvatskog vojnika za novi muzej
U Little Fallsu danas se otvara novi vojni muzej posvećen vojnoj povijesti Minnesote, od Američkoga građanskog rata, preko dvaju svjetskih ratova te ratova u Koreji i Vijetnamu, do današnjih operacija.
U muzeju bi svoje mjesto trebala pronaći i kaciga hrvatskog vojnika iz Domovinskog rata, koja simbolizira 30 godina partnerstva Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote. Kacigu će američkim partnerima predati ministar Anušić.
Tijekom boravka sastat će se sa zapovjednikom Nacionalne garde Minnesote, general-bojnikom Shawnom Mankeom, te sudjelovati u obilježavanju obljetnice suradnje. Predviđen je i niz bilateralnih razgovora s američkim generalima o sigurnosnim izazovima i mogućnostima daljnjeg jačanja suradnje.
"Mi moramo ojačati veze i odnose sa svim našim saveznicima i zato smo danas ovdje s Amerikancima, kako bismo jačali i snažili suradnju. Daljnja suradnja bit će naša obveza, ne samo s Amerikancima nego sa svim našim saveznicima, rekao je Anušić.
Susret s hrvatskom zajednicom
Ministar će se u Hrvatskom domu u St. Paulu susresti i s pripadnicima hrvatske zajednice. Na području St. Paula živi oko 300 hrvatskih obitelji koje aktivno pridonose povezivanju Minnesote i Hrvatske.
Hrvatsko vojno izaslanstvo američki posjet završit će u Alabami. Na poziv proizvođača helikoptera Black Hawk obići će zrakoplovno središte izvrsnosti Yulista te provjeriti kako napreduju radovi na helikopterima predviđenima za isporuku Hrvatskoj.
Hrvatska nabavlja osam helikoptera Black Hawk, a očekuju se i završna isporuka borbenih vozila Bradley te raketni sustavi HIMARS.
"Radit ćemo na jačanju naše obrambene industrije i obrambenog sustava te opremanju Oružanih snaga svime što im je potrebno. Očekujemo osam Black Hawkova, zadnju isporuku Bradleya i isporuku HIMARS-a, poručio je Anušić.
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