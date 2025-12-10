Hrvatska policija sudjelovala u Europolovoj akciji protiv Balkanskog kartela

Dodaju kako je tijekom istraživanja otkriveno da je ta kriminalna ćelija odgovorna za isporuke više tona kokaina podrijetlom iz Kolumbije koristeći se brojnim metodama za krijumčarenje droge u Europu. Mreža se bavila i pranjem novca kroz poduzeća i nekretnine u nekoliko zemalja unutar i izvan EU.