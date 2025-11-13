U velikoj akciji Europola razbijena mreža plaćenika: Otkrili zabrinjavajući trend povezan s vojnicima

Tijekom akcije uhićene su četiri osobe u Danskoj, Francuskoj, Latviji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Još dvojica osumnjičenika uhićena su u listopadu 2014. godine u Njemačkoj, te su u međuvremenu i osuđeni. Europol je imao važnu ulogu u istragu jer je omogućio razmjenu informacija i operativnu koordinaciju, a na dan akcije, Europolov stručnjak bio je u Nici kako bi u stvarnom vremenu pomagao istražiteljima na terenu unakrsnom provjerom podataka, objasnili su.