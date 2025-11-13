U velikoj akciji Europola razbijena mreža plaćenika: Otkrili zabrinjavajući trend povezan s vojnicima

U međunarodnoj akciji razbijanja skupine plaćenika koje je angažirala kriminalna mreža s ciljem otmice vođe suparničke bande za krijumčarenje droge uhićeno je šestero osoba.
Među plaćenicima i pripadnici Legije stranaca
Operaciju je u srijedu vodila Njemačka uz potporu Europola te policija iz Danske, Francuske, Latvije i Ujedinjenog Kraljevstva, izvijestio je Europol.
Među plaćenicima su bili pripadnici francuske Legije stranaca, inače latvijski državljani, a meta im je bio vođa albanske mreže za trgovinu drogom. Kako stoji na stranicama Europola, visoko obučeni pojedinci bili su opremljeni profesionalnom opremom, a otmica je trebala biti osveta.
Pretpostavlja se da je vođa albanske mreže organizirao krađu nekoliko tona kanabisa.
Visoko obučeni vojnici svoje vještine koriste u organiziranom kriminalu
Tijekom akcije uhićene su četiri osobe u Danskoj, Francuskoj, Latviji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Još dvojica osumnjičenika uhićena su u listopadu 2014. godine u Njemačkoj, te su u međuvremenu i osuđeni. Europol je imao važnu ulogu u istragu jer je omogućio razmjenu informacija i operativnu koordinaciju, a na dan akcije, Europolov stručnjak bio je u Nici kako bi u stvarnom vremenu pomagao istražiteljima na terenu unakrsnom provjerom podataka, objasnili su.
Ističu da je istraga otkrila da je posrijedi zabrinjavajući trend te da visoko obučeni vojnici koriste svoje vještine u priključivanju organiziranom kriminalu.
Nasilje kao usluga
Ova operacija povezana je s fenomenom „nasilja kao usluge” (Violence-as-a-Service), u kojem počinitelji nude svoje usluge počinjenja nasilnih djela u ime drugih kriminalnih skupina. U ovom konkretnom slučaju, organizirane kriminalne skupine angažiraju visoko obučene stručnjake za izvršavanje nasilnih djela.
Ovakav način djelovanja sve se češće otkriva u operacijama povezanim s teškim i organiziranim kriminalom. Istraga aktivnosti počinitelja ukazuje na visok stupanj profesionalnosti ove „usluge”, koja često uključuje bivše pripadnike specijalnih postrojbi.
To predstavlja zabrinjavajući trend koji proizlazi iz rata u Ukrajini. Bivši borci, obučeni za ratne operacije i vraćeni s bojišta, mogli bi svoje vještine iskoristiti za potrebe organiziranog kriminala, što predstavlja potencijalnu prijetnju. Kako se rat u Ukrajini nastavlja i moguće intenzivira u svojoj završnoj fazi, Europa bi se mogla suočiti s povećanim brojem ovako visoko obučenih pojedinaca koji se uključuju u kriminalne aktivnosti.
