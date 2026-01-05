Hrvatske tiskovine "nestale" s kioska u BiH, preživio samo jedan list

Od 1. siječnja na kioscima u Bosni i Hercegovini više nije dostupna većina hrvatskih dnevnih tiskovina, osim tek izdanja Večernjeg lista za BiH koji se tamo privremeno nastavio tiskati i distribuirati.
IPress iz Širokog Brijega, dugogodišnji glavni distributer stranih i hrvatskih novina u BiH, ranije je najavio ovu odluku, što je dovelo do nestanka popularnih naslova poput Jutarnjeg lista, 24sata, Sportskih novosti, Slobodne Dalmacije i drugih izdanja hrvatskoga tiska s kioska.
Jedini hrvatski dnevnik koji je i dalje redovito dostupan jest Večernji list u izdanju za Bosnu i Hercegovinu, budući da se to izdanje odnedavno tiska u BiH, te je postao dio distribucije lokalnih tiskovina.
Traži se novi distributivni partner
Izdavači hrvatskih novina intenzivno traže novog distributivnog partnera za BiH, no zasad nema informacija o skorom rješenju situacije.
Postoje naznake iz medijskih krugova kako će se ponovno pokušati organizirati zasebna kompanija koja bi hrvatski tisak prevozila iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
Ova promjena dio je očito širih izazova u tiskanju i distribuciji ovih medija, povezanih s padom naklada i prijelazom na digitalne formate.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
