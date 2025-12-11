Hrvatski predstavnici sudjelovat će na prosvjedima EU poljoprivrednika u Bruxellesu

"Činjenica je da sve što je Ministarstvo poljoprivrede trebalo i smjelo napraviti je da sve nas poljoprivrednike koji koristimo zemljište, a nemamo dokaz o vlasništvu zatraži ispis tih čestica te da nam nakon toga u period od slijedeće dvije godine, koje su propisane, država pomogne da riješimo to stanje i ovaj ogroman problem koji sami bez pomoći države ne možemo riješiti", predložio je član skupštine Rodoljub Džakula.