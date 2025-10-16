Započela isplata predujma poljoprivrednicima: Evo kako do njega

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju počela je isplatu predujma poljoprivrednicima danas, 16. listopada.
Kao i prethodnih godina, potporu će primiti oko 100.000 poljoprivrednih gospodarstava koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2025. i koji su ostvarili uvjete prihvatljivosti nakon provedenih kontrola Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Isplata predujma, kažu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, izravnih plaćanja provest će se prema poljoprivrednicima za slijedeće intervencije:
- osnovna potpora dohotku za održivost
- dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost
- dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike
- intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
- plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima
S obzirom na značajan broj intervencija i korisnika koji ostvaruju pravo na predujam po jedinstvenom zahtjevu za 2025., isplate na račune korisnika nastavit će se kontinuirano kako budu završavale obrade podataka. Do kraja godine poljoprivrednicima će biti isplaćeno 234 milijuna eura.
"Napominjemo da kao preduvjet za isplatu određenih intervencija poljoprivrednici imaju obvezu završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti koje besplatno provode ovlašteni provoditelji savjetodavnih usluga", poručuju iz Ministarstva te dodaju:
"Nakon provedenih isplata, u drugoj polovici studenoga, poljoprivrednici će u Agronetu moći vidjeti isplaćene iznose kroz tzv. Informativni izračun. Informativni izračun prikazuje trenutačno odobrena i isplaćena sredstva potpore, a konačne iznose korisnici će moći vidjeti u Odlukama o ostvarenom pravu za 2025."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
