Suosnivač hrvatskog proizvođača dronova: Orqa je lider u zapadnom svijetu
Gost naše Tine Kosor Giljević u N1 studiju uživo bio je Srđan Kovačević, suosnivač osječke firme Orqa, koja proizvodi dronove i nedavno se probila i na američko tržište.
Hrvatski proizvođač dronova Orqa, u suradnji s američkom tvrtkom za kibernetička i obrambena rješenja By Light Professional IT Services, osnovao je tvrtku Orqa U.S. za proizvodnju dronova za američko tržište, priopćila je hrvatska kompanija u srijedu.
"Orqa je lider u zapadnom svijetu"
"Ovo je dosta dugo najavljivan naš potez, da namjeravamo ozbiljnije iskoračiti s europskog kontinenta i postati stvarno globalna kompanija, na način da ozbiljnije pokrenemo proizvodne operacije u SAD-u", kazao je Srđan Kovačević, komentirajući izlazak Orqe izvan europskog okvira.
Dodaje kako je Orqa vodeća firma u zapadnom svijetu, a da je time i Hrvatsku profilirala kao "državu broj jedan" po razvoju dronova.
"Orqa je svakako lider u zapadnom svijetu. Samim time smo i Hrvatsku u zapadnom svijetu stavili na mapu kao državu broj 1 što se tiče razvoja i proizvodnje malih besposadnih sustava. Danas su to daljinski upravljani besposadni sustavi, sutra će to biti zračne robotike. Zaista možemo biti ponosni, mi kao tvrtka i kao građani ove države", kaže Kovačević
Pa ipak, napomenuo je kako zapadna industrija i dalje kaska za istočnim konkurentima, prije svega NR Kinom.
"Moramo priznati s druge strane da Zapad dosta kasni iza azijskih konkurenata, specifično iza Kine. Moramo se jako potruditi da bismo smanjili tu razliku i u nekom trenutku preuzeli primat."
"Duže vremena smo prisutni na američkom tržištu"
Opisao je ukratko i očekivanja oko širenja na američko tržište, što, kako kaže, nije ograničeno samo na SAD.
"Mi smo već duže vremena prisutni na američkom tržištu, ne samo u SAD-u već sve više i na tržištu Kanade. Ovaj potez je uspostava proizvodnje, ozbiljnije prisutnosti na sjevernoameričkog teritoriju. Ako govorimo o usvajanju modernih tehnologija, krajnji korisnik je uvijek onaj koji ima zadnju riječ. Onog trena kada mu predate u ruke neko tehnološko rješenje, na njemu je da razvije sposobnost. Razvoj i evolucija sposobnosti bit će uvjetovani operativom i praksom."
"Od krajnjih korisnika možemo naučiti, ne samo u SAD-u nego u cijelom svijetu, na koji način možemo dalje razvijati tako da može odgovoriti vrlo dinamičnim izazovima današnjeg svijeta", kaže Kovačević.
Cjeloviti hrvatski proizvod
Dodao je i kako Orqa proizvodi dronove koji su cjeloviti hrvatski proizvodi te da je upravo zato ključan fokus na neovisnosti nabavnih lanaca.
"Mi imamo cjeloviti hrvatski proizvod. To je ono što nas razlikuje od većine konkurencije u svijetu: neovisnost nabavnih lanaca. Radimo na tome ne samo da svoje proizvode proizvodimo u Europi i na zapadu, već i da naši nabavni lanci ne ovise o dijelovima svijeta koji bi nam u nekom trenutku, iz bilo kojeg razloga, mogli postati nedostupni. Lokalizacija nabavnih lanaca je trend s kojim ćemo se susretati sljedećih pet do 10 godina."
Kovačević kaže i kako je ponosan zbog suradnje s hrvatskim oružanim snagama.
"Izuzetno sam ponosan i srce mi je puno kad vidim da ono što smo napravili može poslužiti i našoj državi i vojsci. Mi smo dugo vremena radili i rasli na potražnji koja je dolazila izvan domovine, ali u posljednjih nekoliko godina smo prepoznati i kod kuće. Veseli me i čini ponosnim to da možemo pridonijeti danas sigurnosti, sutra nekom i većem prosperitetu, u trenu kad tehnologija koju smo mi sposobni razvijati postane okosnica nekog novog gospodarskog razvoja."
Tehnologija dvojne namjene
Osvrnuo se i na činjenicu da je tehnologija koju razvija Orqa dvojne namjene te da je budućnost dronova u civilnom sektoru.
"Tehnologija zračne robotike suštinski je tehnologija dvojne namjene. Danas potražnja dolazi iz vojnog dijela, to je tako jer živimo u svijetu u kakvom živimo, ali to klatno će se neminovno vratiti na civilnu potražnju. Mi u svaki novi proizvod dizajniramo tako da ne ovise samo o potražnji iz vojnog sektora, nego da mogu biti korisni i u civilnom sektoru. To je nužno za dugoročni prosperitet kompanije. Trenutačno je, zbog situacije u svijetu, potražnja za obrambenim sustavima ogromna", kaže.
"Ali ja se kao optimist nadam da će vrlo brzo doći trenutak kada ćemo ponovno živjeti u svijetu koji je dosadniji od ovog danas i da neće biti potrebe za obrambenim sustavima. U tom trenutku sve ove kompanije koje su se počele baviti dronovima u obrambenom kontekstu neće moći preživjeti ako neće ostvarivati prihode u civilnom dijelu. Taj trenutak će možda doći za pet godina, možda za nešto više, možda za nešto manje. Ali ako želite biti konkurentni, već danas morate u svoje proizvode ugrađivati očekivanje da ćete morati poslovati na tržištu koje neće biti obrambene prirode. Mi to već danas radimo", dodaje Kovačević.
Kako će izgledati ta primjena, teško je reći, kaže Kovačević. Uostalom, civilna industrija dronova, za razliku od vojne, u ranim je fazama.
"Primjena zračne robotike i dronova u civilnom svijetu još uvijek je u ranim fazama. Ovo što danas vidimo tek su počeci. Još uvijek nismo ni blizu stanja tehnologije da možemo govoriti o flotama robota koji rade korisne stvari poput poljoprivrede, transporta, poslova nadzora. Danas su to u pravilu poslovi koji se bave prikupljanjem podataka iz zraka, ne samo vizualnih."
"Ono što je enormno raslo u Kini je logistički dio raznoraznih dostava. Zanimljivi su i primjeri u poljoprivredi jer omogućuju novu razinu produktivnosti. Postoje primjene koje možemo zamisliti, ali puno toga je jako teško zamisliti. Sigurno će potražnja biti bitno veća nego danas", kaže Saša Kovačević.
