Hrvatski veleposlanik u Sloveniji: "U Alpama se traga za braćom iz Splita"

Nakon što su u nedjelju pronašli tijelo jednog planinara, spasioci u teškim vremenskim tragaju za dvojicom koji su proglašeni nestalima. Spasilačkim službama pomažu i posebno obučeni psi.
Tijek akcije spašavanja hrvatskih planinara zatrpanih u lavini ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama, pratimo OVDJE.
Traga se za dvojicom braće iz okolice Splita, potvrdio je za 24sata hrvatski veleposlanik u Sloveniji Boris Grigić.
Kako je za STA rekao Miha Arh, predsjednik Bohinjske gorske službe spašavanja i voditelj spasilačke akcije, u akciji sudjeluju gorski spasioci iz Bohinja, Jesenica i Radovljice, kao i gorski spasioci iz Kranjske udruge vodiča spasilačkih pasa. Pojasnio je da su tijekom noći prikupili neke dodatne podatke i analizirali gdje bi se žrtve mogle nalaziti.
Spasilačka ekipa, u kojoj su i policajci iz gorske policijske jedinice, okupila se u sjedištu u Bohinju, odakle su prvo krenuli vozilima prema Uskovnici. Ako vremenski uvjeti, posebno magla, dopuste, pomoći će im i helikopter.
Lavina se aktivirala oko 10 sati, oko 16 pronašli tijelo planinara
Sedam hrvatskih planinara koji su planinarili u grupi sudjelovalo je u nedjeljnoj nesreći ispod vrha Tosca. Sloveniju je u ranim jutarnjim satima u nedjelju zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama.
Kako prenosi slovenska novinska agencija STA, oko 10 sati ujutro lavina se aktivirala iznad staze između Vodnikovog doma u Velom polju i Studorskog prevala, odnoseći troje od sedam planinara. Preostala četvorica pozvala su 112 i obavijestila spasioce o nesreći, navodi STA. Na području gdje se lavina obrušila na hrvatske planinare ima preko pola metra snijega.
U opsežnoj akciji spašavanja koju je otežavalo loše vrijeme, gorski spasioci su prilikom pregleda lavine oko 16 sati pronašli jednog od zatrpanih planinara duboko pod snijegom bez znakova života. Uvjeti su omogućili helikopteru Slovenske vojske, dijelu helikopterske spasilačke ekipe koja dežura u planinama, da preveze preminulog u dolinu.
Zbog opasnih uvjeta i velikog rizika od pokretanja novih lavina, gorski spasioci su prije večeri obustavili akciju i danas nastavljaju potragu za preostala dva nestala planinara.
