DOBAR POSAO
Hrvati i Slovenci rade "ubojicu dronova", interes članica NATO-a je ogroman
U trenutku kada Europa bilježi porast incidenata s neprijateljskim dronovima i ubrzano planira uspostavu protudronskog zida prema Rusiji, hrvatski DOK-ING i slovenska tvrtka Valhalla Turrets zajednički su na međunarodnom sajmu obrambene industrije SIDEC 2025. u Celju predstavili KOMODO-MANGART 25 - prvi teški besposadni sustav za protuzračnu i protudronsku obranu.
Vrijeme lansiranja nije moglo biti prikladnije: sve veći broj članica NATO-a aktivno traži upravo takva rješenja za modernizaciju svojih obrambenih sposobnosti. Sustav je poseban jer u potpunosti djeluje bez posade - temelji se na DOK-ING-ovoj platformi KOMODO, dok je borbenu kupolu razvila Valhalla, prenosi Poslovni dnevnik.
Zanimanje je već izrazilo više od 13 članica NATO-a, a slovenska vojska sustav već koristi na svojim oklopnim vozilima. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je da će Hrvatska vojska također naručiti ovaj sustav.
Besposadni štit nove generacije
Kako pojašnjava Davor Petek, član Uprave DOK-ING-a za sigurnost i obranu, riječ je o prvom sustavu takve kategorije koji objedinjuje više borbenih i elektroničkih komponenti u jednoj platformi.
KOMODO-MANGART 25 sastoji se od Komodo platforme, Valhalline borbene kupole s Rheinmetallovim topom kalibra 25 mm, dva lansera protudronskih raketa MBDA te AESA radara i elektronike francuskog Safrana. Cijeli projekt ponosno nosi oznaku "Made in EU".
Slovenska vojska već ugrađuje 12 Valhallinih kupola vrijednih 45 milijuna eura, dok DOK-ING s njemačkim Rheinmetallom razvija tri nove borbene konfiguracije koje će biti predstavljene na sajmu Eurosatory 2026. u Parizu.
Ministar Anušić ranije je najavio ulaganje od oko 115 milijuna eura u protudronsku zaštitu ključne infrastrukture, dijelom iz europskih fondova, a Petek je potvrdio da je sustav uvršten na listu projekata koji će se financirati kroz EU SAFE program, u kojem Hrvatska sudjeluje s prijavljenih 1,7 milijardi eura.
Komodo platforma može nositi borbene nadogradnje teške do 8,5 tona, što ga svrstava među najmoćnije besposadne sustave u svijetu. Trenutna verzija postiže brzinu od 55 km/h, dok nova varijanta u razvoju dostiže i 70 km/h – što je usporedivo s brzinom suvremenih oklopnih postrojbi.
Sustavom upravljaju dva operatera: jedan kontrolira vozilo putem kamera i radio-veze, dok drugi daljinski upravlja kupolom. Petek objašnjava da su funkcije namjerno odvojene - vozilom može upravljati umjetna inteligencija, ali paljbu aktivira isključivo čovjek.
Operateri mogu djelovati s udaljenosti do 2,5 kilometra, a uz repetitore i znatno više. Sustav se može autonomno kretati u konvoju ili pratiti druga vozila bez potrebe za ljudskom intervencijom. Svi su elementi već testirani u suradnji s hrvatskom i slovenskom vojskom, između ostalog i na poligonu Kamenjak u Istri, a uskoro se očekuje NATO certifikacija.
KOMODO-MANGART 25 koristi hibridni dizel-električni pogon: generator proizvodi energiju za vozilo i borbene sustave te istodobno puni baterije. DOK-ING trenutno ima kapacitet proizvodnje 50 sustava godišnje, a Valhalla može slijediti isti tempo. Nakon dovršetka testiranja i dobivanja certifikata, proizvodnja će se povećati prema narudžbama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare