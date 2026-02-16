HSS: Hrvatska zaslužuje ozbiljnu politiku, a ne povratak u najmračnije poglavlje europske povijesti

"Stavljati ta dva imena u istu rečenicu, a posebno Pavelića proglašavati 'vođom svih Hrvata', znači relativizirati ono za što je Radić živio i zbog čega je stradao. Fascinantna je ta politička amnezija - u jednom trenutku polaže se prisega na suvremeni Ustav Republike Hrvatske, a u drugom se energija troši na slogane režima koji bi taj isti Ustav prvi spalio", rekao je.