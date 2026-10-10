Kako prepoznati lažne poruke SMS-om i e-poštom koje pokušavaju ukrasti podatke?

Vremenski pritisak isključuje kritičko mišljenje, a poziv na autoritet potiče poslušnost. Strah od blokade računa ili kazne pokreće naglu obrambenu reakciju, u kojoj nitko ne provjerava domene, dok obećanje povrata poreza djeluje iz suprotnog smjera jer želimo da vijest bude istinita. Znatiželju pokreće naslov o povjerljivoj pritužbi, koji tjera na otvaranje poruke samo da bi se doznalo o čemu je riječ. Najpodmuklija je ipak uslužnost, pa prijevara prerušena u svakodnevni zadatak iskorištava želju da posao bude obavljen brzo i uredno.