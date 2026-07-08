Lažni djelatnici
HZZO upozorava na novu prevaru: Ne nasjedajte, prijavite ih policiji
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) upozorio je u srijedu građane na ponovne pokušaje prijevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao djelatnici HZZO-a te telefonskim putem nude određene usluge i proizvode.
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„Primjerice, javilo nam se nekoliko umirovljenika zabrinutih zbog poziva pristiglog s nepoznatog broja s kojeg se netko predstavio kao djelatnik HZZO-a i obavijestio ih da su baš oni jedna od tisuću odabranih osoba u Hrvatskoj kojima će stići na kućnu adresu, ili mogu osobno doći po svoje novo pomagalo za leđa i koljena, plaćeno ili sufinancirano od strane Europske Unije“, naveo je HZZO.
Posebno zabrinjavajućim označio je to što navedene nespoznate osobe ispituju žive li ljudi koje su nazvali sami u kućanstvu.
Zavod je podsjetio kako je u više navrata upozoravao građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare od strane različitih trgovaca i akvizitera koji se lažno predstavljaju kao djelatnici HZZO-a nudeći pri tome usluge pregleda i pretraga, skupe aparate i preparate telefonski ili na kućnim adresama građana.
U proteklih nekoliko godina bilo je više dojava građana o prevarantima koji zloupotrebljavaju ime HZZO-a, tražeći čak novčani polog i pin bankovnih kartica, naveo je Zavod.
Napomenuo je da HZZO obavlja poslove koji se tiču ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje i dopunsko zdravstveno osiguranje u službenim ispostavama i područno ustrojstvenim jedinicama, a ne na kućnim adresama niti telefonskim pozivima.
Djelatnici HZZO-a ne bave se prodajom, niti preporukom bilo kakvih proizvoda, naveo je Zavod.
Građane koji se nađu u spomenutoj situaciji pozvao je da ne daju svoje osobne podatke nepoznatim osobama putem telefona i da svaki pokušaj prijevare prijave policiji.
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