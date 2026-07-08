HZZO upozorava na novu prevaru: Ne nasjedajte, prijavite ih policiji

„Primjerice, javilo nam se nekoliko umirovljenika zabrinutih zbog poziva pristiglog s nepoznatog broja s kojeg se netko predstavio kao djelatnik HZZO-a i obavijestio ih da su baš oni jedna od tisuću odabranih osoba u Hrvatskoj kojima će stići na kućnu adresu, ili mogu osobno doći po svoje novo pomagalo za leđa i koljena, plaćeno ili sufinancirano od strane Europske Unije“, naveo je HZZO.