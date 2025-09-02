Idu li ratari u tihi bojkot sjetve? "Jesen će biti vruća. Vidjet će se ako ponestane 40 posto hrane"

"Imamo registriranih 180 tisuća gospodarstava, a u tom broju je i baka Julka s dvije gredice jagoda i tetka Manda s gredicom bijelog luka. Treba te male OPG-ove zakonski razdvojiti od sustava, od nas koji se bavimo primarnom proizvodnjom, koji plaćamo poreze i imamo zaposlene. I tim malim OPG-ovima treba dati novac, ali u nekom drugom obliku. Ne kažem da ništa ne proizvode, ali to što proizvedu prodaju takoreći na kućnom pragu. I najčešće su to ljudi koji imaju neki redovan posao, a ovo rade dodatno kod kuće. Time se silan novac rasipa, ne dolazi u prave ruke i poljoprivredna proizvodnja pada", objašnjava predsjednik Odbora za ratarstvo pri HPK.