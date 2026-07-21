Igor Kranjčec: Umjetna inteligencija ne oprašta krive podatke, ali oslobađa vrijeme za ono bitno

„Ako ulaz nije točan, izlaz sigurno i garantirano neće biti točan. Jako puno naglaska stavljamo upravo na taj ulazni dio, jer kada AI model stavite na točne podatke i on radi isključivo na vašim podacima, sigurni ste da nema halucinacija. Tada će analizu napraviti brže i bolje od bilo kojeg čovjeka jer je stroj. Ali ključno je znati da uvijek osoba stoji iza brojke. Nitko na prezentaciji Upravi neće prihvatiti opravdanje da je grešku napravio AI – osoba je ta koja potpisuje brojku“, naglašava Kranjčec.