Incident zbog mjesta u autobusu: 25-godišnjakinja napala vozača

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje su u petak (20. ožujka) oko 20,15 sati zaprimili dojavu o narušavanju javnog reda i mira na autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu.
Oglas
Utvrđeno je da je 25-godišnjakinja, zbog nesuglasica oko sjedećih mjesta u autobusu, narušavala javni red i mir vikom i galamom na 58-godišnjeg vozača, a potom ga i fizički napala (zadala mu udarac po glavi).
Vozač nije zadobio vidljive ozljede te je odbio ponuđenu liječničku pomoć. Policijski službenici su 25-godišnjakinji uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, izvijestila je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas