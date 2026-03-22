Incident zbog mjesta u autobusu: 25-godišnjakinja napala vozača

N1 Info
22. ožu. 2026. 14:32
Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje su u petak (20. ožujka) oko 20,15 sati zaprimili dojavu o narušavanju javnog reda i mira na autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu.

Utvrđeno je da je 25-godišnjakinja, zbog nesuglasica oko sjedećih mjesta u autobusu, narušavala javni red i mir vikom i galamom na 58-godišnjeg vozača, a potom ga i fizički napala (zadala mu udarac po glavi).

Vozač nije zadobio vidljive ozljede te je odbio ponuđenu liječničku pomoć. Policijski službenici su 25-godišnjakinji uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, izvijestila je policija.

