Zbog mogućeg prisustva komadića plastike opozvan je dječji griz Himmeltau zaslađen pčelinjim medom, od 6 mjeseci, a zbog opreza odnosno zbog migracije teškog metala olova set dječjeg posuđa s motivom Psići u ophodnji, obavijestio je u srijedu Državni inspektorat.
Obavijesti Inspektorata na svojim je internetskim stranicama objavila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)
Proizvođač dječjeg griza je Maresi Austria GmbH, Beč, Austrija i prodaje se u Mulleru u pakiranju od 500 grama, s rokom upotrebe do 02.07.2026. (EAN/MAN: 9000275500619 / 346834, šarža RA25006601 – druge šarže nisu obuhvaćene).
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Dječje posuđe sa motivom Psići u ophodnji, PLU 620733 Ceramic mug 230 ml. lic. Paw Patrol KIDS, PLU 620734 Ceramic bowl 540 ml. lic. Psi Patrol KIDS, PLU 620736 Ceramic plate 19cm lic. Psi Patrol KIDS, povlači iz prodaje Pepco Croatia d.o.o.
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.
