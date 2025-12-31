Invalidskih mirovina lani je bilo 3.000 više: Evo koje promjene ih očekuju u Novoj godini

Invalidske mirovine prosječno iznose 465 eura, a udio u prosječnoj plaći je 31,66 posto. Ukupno 77.282 umirovljenika radilo je manje od 34 godine i primaju u prosjeku mirovinu od 455 eura, što je za 10 eura niže od ukupne prosječne invalidske mirovine. Nadalje, građani u mirovini koji imaju od 35 do 39 godina radnog staža primaju 623 eura, a ima ih 3.992. Jasno je i da je manji broj korisnika invalidske mirovine koji su radili 40 i više godina, takvih je ukupno 613. Prosječno im mirovina iznosi 699 eura.