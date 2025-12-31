Invalidskih mirovina lani je bilo 3.000 više: Evo koje promjene ih očekuju u Novoj godini

Lani je korisnika invalidskih mirovina bilo oko 3.000 više, a trenutačno ih je 81.887. Ukupno 77.282 umirovljenika radilo je manje od 34 godine i primaju u prosjeku mirovinu od 455 eura, što je za 10 eura niže od ukupne prosječne invalidske mirovine. Od 1. siječnja 2026. invalidske mirovine rastu za deset posto, a korisnici će imati pravo na rad i istodobnu isplatu mirovine.
Umirovljenika koji dobivaju invalidsku mirovinu, ukupno je 81.887, prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Prije godinu dana bilo je oko 3.000 više, točnije 84.985. Zajedno s invalidskim mirovinama koje su prevedene u starosnu, korisnika je 144.374. Iduće godine invalidske mirovine očekuje par novih stvari, piše Mirovina.hr.
Oko 600 korisnika ima 40 i više godina staža
Invalidske mirovine prosječno iznose 465 eura, a udio u prosječnoj plaći je 31,66 posto. Ukupno 77.282 umirovljenika radilo je manje od 34 godine i primaju u prosjeku mirovinu od 455 eura, što je za 10 eura niže od ukupne prosječne invalidske mirovine. Nadalje, građani u mirovini koji imaju od 35 do 39 godina radnog staža primaju 623 eura, a ima ih 3.992. Jasno je i da je manji broj korisnika invalidske mirovine koji su radili 40 i više godina, takvih je ukupno 613. Prosječno im mirovina iznosi 699 eura.
Invalidskih mirovina ‘prebačenih’ u starosnu, prema isplati u prosincu ove godine, ukupno je 62.487. Njihova mirovina prosječno iznosi 584 eura i za 120 eura je veća od invalidske mirovine. Umirovljenika koji imaju manje od 34 godine radnog staža je 58.617 i primaju u prosjeku 574 eura mirovine. Korisnika invalidske mirovine prebačene u starosnu koji su radili između 35 i 39 godina, je 3.370, a dobivaju prosječan iznos od 740 eura. Nadalje, samo je 500 korisnika ove mirovine koji su radili više od 40 godina, prema HZMO-u. Čak 94 posto ovih umirovljenika dobiva manje od prosječnih 584 eura.
Invalidske mirovine rastu od 1. siječnja 2026.
Dobra je vijest da invalidske mirovine rastu od 1. siječnja 2026. za oko deset posto zahvaljujući mirovinskoj reformi iz srpnja ove godine. Rast će invalidske mirovine koje su ostvarene po općim i po posebnim propisima. Za potpuni gubitak radne sposobnosti i za mirovine koje su prevedene u starosne, mirovinski faktor raste s dosadašnjih 1,0 na 1,1. Za izračun invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti faktor se povećava s 0,8 na 0,9.
Od iduće godine osim povećanja invalidskih mirovina, dolazi još nekoliko promjena. To su promjene oko penalizacije i rad umirovljenika na puno radno vrijeme. Ako rade puno radno vrijeme, moći će primati pola iznosa mirovine. Pravo na rad i istodobnu isplatu mirovine prošireno je i na korisnike invalidske mirovine zbog potpune nesposobnosti za rad.
