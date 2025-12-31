Oglas

Vremenska prognoza

Dinamičan početak 2026.: Najprije južina, zatim nagli upad hladnog zraka i snijeg

Tea Blažević
31. pro. 2025. 07:07
27.12.2025., Zagreb - Gradjani koji su pobjegli od zagrebacke magle na Sljemenu uzivaju u snijegu i suncanom vremenu. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Pretežno vedro je diljem Hrvatske, temperature su vrlo niske, -13.6 je jutros u Crnom Lugu u Risnjaku.

U nastavku srijede prevladavat će uglavnom sunčano diljem Hrvatske, tek kasnije poslijepodne i navečer će rasti naoblaka u kopnenim krajevima, pri čemu tek rijetko gdje može zalepršati koja pahulja snijega u novogodišnjoj noći, izglednije na istoku zemlje. Na kopnu će zapuhati jugozapadnjak, bura će slabjeti na moru.

Nova godina počet će većinom sunčano, no prema večeri se očekuje porast naoblake, s kišom na Jadranu, u gorju snijegom. Puhat će jugo i jugozapadnjak. 

Petak će biti većinom oblačan, uglavnom s kišom, češće duž Jadrana i uz Jadran, mjestimice obilnijom. Uz južinu će posvuda zatopliti. U višim predjelima je tek moguć snijeg. 

Za vikend, kako će temperature naglo padati, snijeg će biti češći u unutrašnjosti, čak i u nizinama, osobito potkraj subote, u noći na nedjelju i tijekom nedjelje, tako trenutačno ukazuju prognostički materijali. 

Teme
vremenska prognoza vrijeme

