Dinamičan početak 2026.: Najprije južina, zatim nagli upad hladnog zraka i snijeg

U nastavku srijede prevladavat će uglavnom sunčano diljem Hrvatske, tek kasnije poslijepodne i navečer će rasti naoblaka u kopnenim krajevima, pri čemu tek rijetko gdje može zalepršati koja pahulja snijega u novogodišnjoj noći, izglednije na istoku zemlje. Na kopnu će zapuhati jugozapadnjak, bura će slabjeti na moru.