Oglas

AI4Health.Cro

Poziv inovatorima u zdravstvu da testiraju inovacije

author
Hina
|
16. ruj. 2025. 12:01
umjetna inteligencija, AI, artificial intelligence PIXABAY
Pixabay/Ilustracija

Europski digitalni inovacijski centar (EDIH) za primjenu umjetne inteligencije za pametno zdravstvo i medicinu (AI4Health.Cro) pozvao je startupe i tehnološke inovatore u zdravstvu da provjere koristi li njihova inovacija liječnicima, pacijentima i zdravstvenom sustavu kroz program testiranja prije ulaganja.

Oglas

Testiranje u realnim kliničkim uvjetima za startupe i inovatore skupo je i često nedostupno, naglašava se u priopćenju IRB-a.

Zahvaljujući potpori EU-a, u sklopu programa Digitalna Europa, i nacionalnog programa za sufinanciranje EDIH-a iz NPOO-a, ovaj program je za korisnike besplatan.

Konzorcij projekta AI4Health.Cro uz Institut Ruđer Bošković kao koordinatora, okuplja 15 partnera, od tehnoloških lidera u digitalnom zdravstvu, preko znanstvenih i kliničkih institucija do zdravstvenih i javnih ustanova te poslovnih i investicijskih inkubatora.

Od pokretanja programa Centar AI4Health.Cro već je isporučio više od 90 usluga u sklopu programa testiranja prije ulaganja za gotovo 40 organizacija.

Usluge testiranja mogu koristiti mnogi

Osim malih i srednjih poduzeća, koje čine većinu korisnika, usluge testiranja prije ulaganja koriste i tehnološki startupi, bolnice, udruge, istraživački instituti te drugi dionici zdravstvenog sektora.

Prijava je jednostavna i odvija se u dvije faze. U prvoj se izražava interes preko kratkog online obrasca, a nakon potvrde prihvatljivosti, korisnik ulazi u drugu fazu, a to je izbor konkretne usluge i početak suradnje.

"Usluge uključuju procjenu digitalne zrelosti, verifikaciju koncepta, razvoj digitalnih strategija, pilotiranje rješenja, testiranje uporabljivosti i još niz drugih modula koji su u stvarnom svijetu često skupi, fragmentirani ili jednostavno, nedostupni u domeni digitalnog zdravstva", objašnjava Anja Barešić, koordinatorica projekta AI4Health.Cro i voditeljica Laboratorija za računalnu biologiju i translacijsku medicinu na Institutu Ruđer Bošković. 

Teme
AI4Health.Cro Digitalno zdravstvo EU potpora ai inovacija umjetna inteligencija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ