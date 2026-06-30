GRADONAČELNICA RIJEKE
Iva Rinčić za N1: Gdje su ti HDZ-ovci oko mene?
Gošća Borne Šmera u Novom danu N1 televizije bila je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Ona je na dužnost stupila prije godinu dana, a u međuvremenu je bila pod povećalom javnosti i izložena kritikama, od onih da je na mala vrata u gradsku vlast uvela HDZ, također i zbog rasta cijena komunalnih usluga, a i izbora čelnih ljudi nekih gradskih institucija.
Na konstataciju voditelja kako je sama svome mandatu u prvoj godini dala ocjenu dobar i njegovo pitanje što smatra da je mogla učiniti da bi ocjena bila veća, Iva Rinčić je kazala kako bi voljela da je građanima isporučeno više rezultata.
Oporba kritizira Rinčić tvrdeći da je prekršila izborna obećanja dovevši HDZ na vlast u Rijeci uz pomoć kojeg je provela reorganizaciju gradske uprave
"Ja sam na izborima pobijedila SDP, ali nisam dovela HDZ na vlast. Naravno da smo morali donijeti odluku o preustroju gradske uprave. To je bilo nužno s obzirom na ono što smo najavili. A što se tiče podrške HDZ-a tom preustroju, vjerujem da je to bilo logično rješenje nakon što smo izložili razloge."
"Ako Možemo! surađuje s Vladom, zašto ne bi i mi?"
Rinčić je više puta odbacila tvrdnje o koaliciji s HDZ-om.
"Niti sam s njima u koaliciji niti postoji ikakav oblik formalne suradnje. Nisu podržali proračun, nisu podržali ni moje izvješće pa ako su to koalicijski partneri, bojim se da onda nismo na pravom putu", kazala je.
Na opasku voditelja Šmera kako su visoki dužnosnici Vlade i čelni ljudi HDZ-a sve češći gosti u Rijeci, što neki nazivaju političkom romansom u kojoj HDZ ipak dobiva sudjelovanje u vođenju Rijeke, Rinčić je odgovorila kako ne vidi ništa loše u tome da treći grad po veličini u Hrvatskoj dobiva podršku Vlade za projekte.
"Podsjetit ću da su moji prethodnici često pozivali predstavnike Vlade u Rijeku koju su često znali ne odazivati se. Od sadašnje i budućih hrvatskih vlada očekujem da podrže razvojne projekte u Rijeci poput Kantride. Ako u Zagrebu Možemo! može surađivati s Vladom na sufinanciranju stadiona u Maksimiru, ne vidim razloga da se isto ne događa i u Rijeci. Bez vlade ne možemo realizirati mnoge projekte poput programa priuštivog stanovanja, završetka Rive i drugih."
"Riječani su siti ideologije i demagogije"
Odbacila je i tvrdnje o političkoj trgovini u Rijeci kazavši da te tvrdnje prije svega plasira SDP.
"Gdje su oko mene ti HDZ-ovci? Ne postoji takva trgovina, ali Vlada prepoznaje da su se u Rijeci dogodile političke promjene i spremna je podržati neke naše razvojne projekte. Mislim da su i Riječani siti ideologije i demagogije", kazala je.
Rinčić je kazala kako se politički smatra lijevim centrom.
"Bila sam, ako ćemo slikovito, u Hodu za slobodu, ali nisam zabranila Thompsona, pa eto neka me netko pokuša politički locirati. Ne želim se više osvrtati na stalne kritike koje služe same sebi i zauzimanju pozicija, a ne donose rješenja za građane. Ja sam u politici privremeno i politika mi nije cilj. Želim isporučiti građanima najviše što mogu za vrijeme svoga mandata", poručila je.
"Poskupljenje vode bilo je zakonski uvjetovano"
Na pitanje kako objašnjava poskupljenje vode u Rijeci kao i odvoza otpada, Rinčić je kazala kako te odluke nisu bile lake, ali su bile zakonski uvjetovane.
"Narano da je oporba to pokušala prikazati kao moju političku odluku. No činjenice su takve da je bilo nužno do 30. lipnja uskladiti cijene i da odluku nisam donijela ja nego Skupština Vodovoda i kanalizacije. U toj odluci sudjelovali su i neki HDZ-ovi i SDP-ovi gradonačelnici i načelnici i još neki drugi. Mogla sam biti protiv te odluke, ali to bi značilo da kršim zakon. Možda smo mogli tu odluku drugačije komunicirati, ali zakonsku obvezu nismo mogli izbjeći", rekla je.
O ustaškim obilježjima na procesiji...
Na kraju je govorila i o procesiji povodom blagdana Svetog Vida u kojoj su viđene neke osobe s ustaškim obilježjima, zastavama i tetovažama.
"Takvim obilježjima nema mjesta ni u Rijeci niti igdje drugdje, a posebno u crkvenoj procesiji. Toj je manifestaciji prethodila misa nakon koje smo svi bili pozvani u procesiju. Bilo je tamo i nekoliko tisuća ljudi, bila je velika gužva i zasta nisam primijetila sporna obilježja niti je na meni da pregledavam nečije zastave i tetovaže. Za to nisam ni znala dok me sljedeći dan nije nazvao nadbiskup Mate Uzinić koji se ispričao zbog neugodne situacije budući da je Nadbiskupija bila organizator. Sporne simbole nisam uočila, a da jesam svakako bih napustila procesiju. Svi koji tvrde drugačije samo skupljaju političke bodove i žele prikazati da sam nešto što nisam."
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