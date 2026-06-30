Iva Rinčić za N1: Gdje su ti HDZ-ovci oko mene?

"Takvim obilježjima nema mjesta ni u Rijeci niti igdje drugdje, a posebno u crkvenoj procesiji. Toj je manifestaciji prethodila misa nakon koje smo svi bili pozvani u procesiju. Bilo je tamo i nekoliko tisuća ljudi, bila je velika gužva i zasta nisam primijetila sporna obilježja niti je na meni da pregledavam nečije zastave i tetovaže. Za to nisam ni znala dok me sljedeći dan nije nazvao nadbiskup Mate Uzinić koji se ispričao zbog neugodne situacije budući da je Nadbiskupija bila organizator. Sporne simbole nisam uočila, a da jesam svakako bih napustila procesiju. Svi koji tvrde drugačije samo skupljaju političke bodove i žele prikazati da sam nešto što nisam."