PRIOPĆENJE
Riječka nadbiskupija: Ograđujemo se od nacističkih i ustaških simbola tijekom procesije sv. Vida
Barjaci i zastave udruga i vojnih postrojbi ubuduće neće biti dio protokola procesije svetoga Vida, poručeno je nakon ovogodišnje proslave zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije, tijekom koje su se pojavili neprimjereni simboli i natpisi.
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U reakciji na događaje tijekom procesije organizatori su se ogradili od spornih obilježja. "Ograđujemo se od ustaških natpisa, neovisno o kontekstu u kojem su se pojavili, kao i od nacističkih simbola koji su se pojavili tijekom procesije", naveli su.
Istaknuli su kako crkvena procesija ne smije biti shvaćena kao javni mimohod ili demonstracija, nego kao vjerski čin. "Crkvena procesija nije mimohod niti demonstracija, nego čin vjere, molitve i zajedništva Božjega naroda", poručili su.
"Iskreno nam je žao"
Inicijativa da se u procesiju pozovu braniteljske udruge potekla je od pastoralnog Odsjeka za pastoral branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata. No, kako navode, odluka o uključivanju zastava braniteljskih udruga dovela je do zloupotrebe same procesije.
"Iskreno nam je žao što je odluka o uključivanju zastava braniteljskih udruga dovela do toga da su pojedinci ovogodišnju procesiju zloupotrijebili sudjelujući u njoj s neprimjerenim simbolima", stoji u očitovanju.
Dodaje se da time nije bio poštovan ni naglašen vjerski karakter procesije, nego je ona bila instrumentalizirana za pokušaje rehabilitacije i normalizacije simbola totalitarnih ideologija. Umjesto toga, ističu, pozornost je trebala ostati usmjerena na slavljenje Boga i svetoga Vida, zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije.
U očitovanju se podsjeća i na širi vjerski i povijesni smisao crkvenih procesija. One su, navodi se, stoljećima bile oblik pučke pobožnosti u kojem vjernici izlaze na ulice grada povezujući molitvu, hod i zajedništvo. U takvim su se procesijama tradicionalno nosili križevi, relikvije, kipovi i slike svetaca te barjaci crkvenih bratovština i zajednica.
Upravo u toj tradiciji, zaključuju, procesija svetoga Vida treba zadržati svoj vjerski karakter, zbog čega barjaci i zastave udruga i vojnih postrojbi ubuduće neće biti dio njezina protokola.
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