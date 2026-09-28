zaštita zdravlja
Koromačno ima šest točaka za obustavu spaljivanja otpada: "Od zahtjeva nećemo odustati"
Poručuju da se protive spaljivanju otpada iz Gospića te da će nastaviti inzistirati na svojim zahtjevima vezanima uz zaštitu zdravlja ljudi i okoliša
Mjesni odbor Koromačno oglasio se povodom posljednjih rasprava o spaljivanju otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnu, kao i navoda koji su se posljednjih dana pojavili u javnosti, piše Novi list.
Poručuju da se protive spaljivanju otpada iz Gospića te da će nastaviti inzistirati na svojim zahtjevima vezanima uz zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. Ističu kako predsjednik Mjesnog odbora, kao ni njegovi članovi, nemaju ovlasti donositi odluke.
Na sjednicama Istarske županije i Općine Raša predsjednik Mjesnog odbora, kako navode, sudjelovao je kao gost, a ne kao osoba koja je sudjelovala u donošenju odluka.
„Tko je želio saznati što sam stvarno rekao, mogao je to pročitati u raznim medijima koji su prenijeli moje izjave. Nažalost, nisu ih svi prenijeli na isti način“, poručuju.
O položaju mještana
Posebno ističu položaj mještana koji žive neposredno ispod dimnjaka cementare.
„Mještani koji žive neposredno ispod dimnjaka cementare moraju s njom živjeti sve dok cementara radi – bilo to još pet dana, pet mjeseci, pet godina ili 50 godina“, navode.
Dodaju kako se otpad spaljivao i na dan prosvjeda u Raši, kao i dan poslije te na dan objave priopćenja, a vrlo vjerojatno će se spaljivati i dalje.
Zbog toga, ističu, zahtjevi koje su iznijeli na prosvjedu u Raši, a potom i na sjednicama Istarske županije i Općine Raša, nisu bili vezani samo uz jedan dan ili događaj, već uz svakodnevni život ljudi koji žive na tom području.
„Od tih zahtjeva nećemo odustati“, poručuju.
Šest zahtjeva Mjesnog odbora
Mjesni odbor traži obustavu spaljivanja GIO/RDF-a, odnosno goriva iz otpada, do dobivanja zapisnika i nalaza Državnog inspektorata vezanih uz njihove prijave i utvrđivanja eventualnih prekoračenja emisija. Navode da rezultate čekaju više od 30 dana.
Traže i neovisnu stručnu analizu otpada koji se koristi kao gorivo kako bi se utvrdilo što se točno spaljuje, kao i kontinuirani nadzor emisija iz peći cementare te sprječavanje prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.
Među zahtjevima su i uspostava kontinuiranog mjerenja žive i amonijaka te javna dostupnost podataka, u skladu s obvezama iz okolišne dozvole, kao i revizija okolišne dozvole i preispitivanje usklađenosti graničnih vrijednosti emisija s važećim europskim propisima.
Šesti zahtjev odnosi se na postavljanje javno dostupnog monitora na upravnu zgradu Holcima koji bi prikazivao polusatne vrijednosti izmjerenih emisija.
Protiv projekta hvatanja CO2
Mjesni odbor osvrnuo se i na projekt KOdeCO Net Zero, odnosno projekt hvatanja CO2.
„Što se tiče projekta hvatanja CO2, tu smo jasni – apsolutno NE“, navode.
Smatraju da taj projekt ne donosi nikakvu dobrobit Koromačnu, Labinštini ni Istri te da bi korist od njega imao samo Holcim.
„Osim toga, više ne vjerujemo u njihove studije i projekcije. Zadnja takva studija i najave pokazale su se daleko od stvarnosti. Ne želimo biti ničiji pokusni kunići“, poručuju.
„Imamo legitimitet zastupati interese lokalne zajednice“
U Mjesnom odboru ističu i svoj legitimitet, navodeći da su njegovi članovi izabrani neposredno od mještana, uz izlaznost veću od 50 posto.
Time su, kako smatraju, dobili legitimitet zastupati interese lokalne zajednice u okviru svojih zakonskih ovlasti.
Poručuju da će se i dalje zalagati za sigurnost i zdravlje mještana te maksimalnu zaštitu okoliša.
„Za to ćemo se boriti kao i do sada, argumentima i svim pravnim sredstvima koje imamo na raspolaganju“, navode.
O blokadi prometa
Osvrnuli su se i na aktualnu blokadu prometnice u Koromačnu.
„Uvažavamo pravo svakoga da se bori za ciljeve za koje smatra da su važni, na način koji smatra primjerenim“, poručuju iz Mjesnog odbora Koromačno.
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