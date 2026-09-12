Turudić potvrdio
Provjerava se rad DORH-a zbog ubojstva žene u Slatini
Policija je nakon izvanrednog nadzora priznala propuste u postupanju prije femicida u Slatini, u kojem je muškarac ubio majku šestero djece nedugo nakon što ga je prijavila zbog nasilja. Protiv pet policijskih službenika bit će poduzete mjere zbog moguće teže povrede radne discipline, a provjerit će se i rad Državnog odvjetništva, doznaje RTL Danas
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je da neposredno prije ubojstva nisu provedene sve potrebne radnje te da je bilo propusta. Kako RTL Danas doznaje, slijedi i provjera rada Tužiteljstva.
‘Utvrđene su slabosti u 3 područja: organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga, komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra policijske uprave’, rekao je Milina.
Policija je još u srpnju tražila istražni zatvor
Žrtva je muškarca prvi put prijavila 21. srpnja. Policija ga je uhitila i zatražila određivanje istražnog zatvora, no Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici odredilo mu je mjere opreza. Dan poslije policija mu je na osam dana zabranila približavanje žrtvi.
Krajem kolovoza, na zahtjev žrtve, ukinute su mjere iz kaznenog postupka, dok je ostala na snazi mjera koju je odredio Općinski sud u Virovitici.
Žena je prije četiri dana u 21.10 sati ponovno prijavila nasilje. Policajci su stigli deset minuta poslije, ali muškarca nisu pronašli. Ponudili su joj smještaj u sigurnoj kući, što je odbila, te joj rekli da ih nazove ako se vrati. U 22.10 sati zaprimljena je nova dojava – žena je ubijena.
Zašto žrtve odbijaju sigurnu kuću?
Marina Švaljeg Jažić, koordinatorica Sigurne kuće HERA Križevci, objasnila je zašto žrtve nasilja nerijetko odbijaju smještaj u skloništu, prenosi Net.hr.
‘Zbog straha, zbog neznanja, zbog neinformiranosti o tome što i kako sklonište izgleda i što će tamo dobiti i zbog toga što ni ne mogu procijeniti rizik u kojem se nalaze’, rekla je Švaljeg Jažić.
Upozorila je i da reakcije institucija mogu presudno utjecati na to hoće li žrtva ponovno zatražiti pomoć.
‘Često institucije osuđuju žrtve jer kao eto nije prihvatila, mi smo joj nudili pomoć, ona nije prihvatila. I naravno da one iz tog straha i nepovjerenja u institucije možda se više nikada neće javiti’, rekla je.
Odvjetnica i članica inicijative ‘Spasi me’ Una Zečević Šeparović smatra da odluka o istražnom zatvoru ili mjerama opreza ne smije ovisiti o žrtvi.
‘Često u takvim situacijama žrtve zbog financija, obitelji, djece, kažu pa dobro pustite ga. Nije žrtva ta koja donosi odluku o istražnom zatvoru ni o mjerama opreza. To je niz drugih institucija. Državno odvjetništvo, sudac istrage’, rekla je.
Turudić potvrdio provjeru rada DORH-a
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je RTL-u da će biti ispitano je li bilo propusta u postupanju Državnog odvjetništva.
‘Općinskom državnom odvjetništvu Virovitici dostavljena je kaznena prijava s prijedlogom za određivanje istražnog zatvora. Državno odvjetništvo je odredilo mjere opreza, zabranu približavanja žrtvi na manje od 100 metara, zabranu uhođenja i uznemiravanja te udaljenje iz doma’, rekao je Milina.
Muškarac osumnjičen za ubojstvo počinio je oko 15.30 sati samoubojstvo u zatvoru u Remetincu. Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić rekao je da ništa nije upućivalo na takav ishod te da je osumnjičenik zbog procijenjenog rizika bio smješten s većom skupinom zatvorenika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare