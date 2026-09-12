Provjerava se rad DORH-a zbog ubojstva žene u Slatini

Žena je prije četiri dana u 21.10 sati ponovno prijavila nasilje. Policajci su stigli deset minuta poslije, ali muškarca nisu pronašli. Ponudili su joj smještaj u sigurnoj kući, što je odbila, te joj rekli da ih nazove ako se vrati. U 22.10 sati zaprimljena je nova dojava – žena je ubijena.