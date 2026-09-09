Ivošević prozvao gradonačelnika Splita zbog trošenja gradskog novca na PR. Šuta: To su laži

Posebno je prozvao angažman tvrtki povezanih s Antonijem Nikolićem, tvrdeći da one i njegovi poslovni partneri posluju s više gradova i općina u poslovima promidžbe i organizacije različitih događanja. Kazao je da se Nikolić pojavljuje uz gradonačelnika na konferencijama za medije iako nije gradski službenik ni zaposlenik Grada, te nema ugovor o djelu.