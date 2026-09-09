PREPIRKA U GRADU POD MARJANOM
Ivošević prozvao gradonačelnika Splita zbog trošenja gradskog novca na PR. Šuta: To su laži
Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević (Centar), prozvao je u srijedu gradonačenika Tomislava Šutu zbog trošenja gradskog novca na PR, produkciju i promotivne usluge, te zbog poslovnih veza gradskih ustanova s privatnim tvrtkama, a Šuta je njegove odbacio kao „neistine i laži“.
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Ivošević je na konferenciji za novinare ustvrdio da se kroz poslove gradskih tvrtki i ustanova s privatnim tvrtkama financiraju političke aktivnosti te zatražio uvid u račune i poslovne odnose vezane uz takve usluge.
„Ovo nije pitanje samo PR-a, nego pitanje gdje završava novac građana i financiraju li se preko gradskih tvrtki i ustanova političke aktivnosti“, rekao je Ivošević.
Posebno je prozvao angažman tvrtki povezanih s Antonijem Nikolićem, tvrdeći da one i njegovi poslovni partneri posluju s više gradova i općina u poslovima promidžbe i organizacije različitih događanja. Kazao je da se Nikolić pojavljuje uz gradonačelnika na konferencijama za medije iako nije gradski službenik ni zaposlenik Grada, te nema ugovor o djelu.
Kazao je i da je kako je od gradskih službi bezuspješno dobiti uvid u račun splitskog Hrvatskog narodnog kazališta Split, kao i neku drug dokumentaciju, poput one o troškovima obilježavanja prve godišnjice Šutina mandata u Tehnološkom parku.
Pozvao je Državno odvjetništvo i USKOK da provjere eventualne financijske veze između tvrtki koje posluju s Gradom i političkih aktivnosti.
Šuta: Neistine i laži
Gradonačelnnik Šuta je Ivoševićeve navode odbacio kao „neistine i laži“, te rekao da Antonijo Nikolić nije imao nikakav ugovorni odnos s Gradom Splitom.
Najavio je da će objaviti sve račune Grada Splita, gradskih tvrtki i ustanova od lipnja 2021. do danas, kako bi se utvrdilo koliko je potrošeno na produkciju, snimanja i PR usluge, koje su tvrtke bile angažirane i po kojim cijenama.
„Baš sam raspoložen da se daju sve informacije kako bi javnost bila upoznata što se sada radi i što se radilo u prethodnom razdoblju“, rekao je Šuta.
Dodao je da osobno ne sudjeluje u angažiranju izvođača te da za to postoji propisana procedura, dok se na vijećničke upite odgovara u zakonskim rokovima.
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