Tijekom sanacije "crne jame" Sovjak kraj Rijeke, u koju se godinama bacao opasni, uglavnom tekući otpad, do rujna su izvađene 203 tone glomaznog otpada, u srpnju je počelo i vađenje tekućeg otpada, a procjenjuje se da će biti izvađeno oko 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana.
Prvo se vadi tekući otpad, a potom i meki kartan
Nakon vađenja tekućeg otpada s površine, iz jame će se uklanjati meki katran, doznaje se u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji procjenjuje da će izvađenog tekućeg otpada i mekog katrana biti oko 40.000 tona no, konačna količina bit će poznata tek nakon završetka radova.
Iz Fonda navode kako radovi uključuju crpljenje sadržaja pomoću vijčanih crpki i dizanje kranovima radi uklanjanja svih tekućih tvari do sloja tvrdog katrana, koji će ostati nepropusna barijera u donjem sloju jame.
Izvađeni tekući otpad prevozi se i zbrinjava u energanama u državama članicama Europske unije, što jamči ekološki prihvatljivo rješenje, kažu u Fondu.
Slijedi i zatvaranje jame
Nakon vađenja otpada uslijedit će zatvaranje jame, brtvljenje nepropusnim slojevima, zatrpavanje inertnim materijalom prirodnog porijekla i hortikulturno uređenje terena.
Vađenje otpada iz Sovjaka počelo je u travnju vađenjem i zbrinjavanjem glomaznog otpada, bijele tehnike i bačava s površine jame, a prethodno je izgrađena površina za smještaj opreme, ispitivanje rada opreme i uređaja te je obavljen tehnički pregled i ishodovana uporabna dozvola.
U blizini kuća i naselja
Jama se nalazi u blizini kuća i naselja pa su za vrijeme sanacije i vađenja otpada predviđene razne mjere zaštite. Iz Fonda naglašavaju da stalno prate tijek sanacije te, zbog kompleksnosti projekta, prate i analiziraju sve potencijalne rizike.
Više od 150.000 metara otpada?
Jama Sovjak je prirodna krška vrtača na području Viškova kraj Rijeke, koja je od 1956. do 1990. godine korištena za odlaganje opasnog otpada iz industrije – kiselog mulja iz proizvodnje maziva, motornih ulja i asfalta, otpadnog katrana iz koksare, otpadnih ulja iz brodogradilišta, ostataka iz spremnika nafte i naftnih prerađevina.
Procjenjuje se da se u jami, u koju se otpad odlagao bez mjera zaštite okoliša i komunalne infrastrukture, sada nalazi više od 150.000 prostornih metara otpada. Za sanaciju vrijednu oko 50 milijuna eura, 85 posto novca je osigurano iz EU fondova, a provodi ju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji osigurava ostatak novca.
