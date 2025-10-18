Nakon vađenja tekućeg otpada s površine, iz jame će se uklanjati meki katran, doznaje se u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji procjenjuje da će izvađenog tekućeg otpada i mekog katrana biti oko 40.000 tona no, konačna količina bit će poznata tek nakon završetka radova.