Optužno vijeće u veljači odlučuje o optužnici protiv trojice Jadrolinijinih pomoraca

Sjednica optužnog vijeća Općinskog suda u Rijeci, koje će raspravljati o osnovanosti optužnice protiv trojice pomoraca s trajekta Lastova koje terete za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti zbog nesreće u kojoj su poginula trojica pomoraca, zakazana je za 4. veljače 2026.
Oglas
Općinski sud u Rijeci zaprimio je optužnicu 26. rujna, a predmet je dodijeljen u rad sutkinji Manon Juravić, doznaje se sa suda, s kojega dodaju da sjednica optužnog vijeća nije javna. Optužno vijeće, u konačnici, optužnicu može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu.
Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je pred Općinskim sudom u rujnu podiglo optužnicu protiv trojice pomoraca s broda Lastovo, koje tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, nakon provedene istrage o teškoj nesreći u malološinjskoj luci u kojoj su lani u kolovozu poginula tri Jadrolinijina pomorca.
Optužnicom se tadašnjem 37-godišnjem zapovjedniku broda, 33-godišnjem prvom časniku palube i 50-godišnjem vođi palube stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. oko 15 sati, na trajektu u vlasništvu Jadrolinije, koji je bio privezan na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke.
Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe, koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas