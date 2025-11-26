Država traži financijere za obnovu flote Jadrolinije vrijednu 200 milijuna eura

Konferenciju su organizirali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Grupacija Svjetske banke. Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek rekao je da je danas "fokus tema" partnerstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Svjetske banke razvoj Jadrolinije i nabava njezine nove flote koja je neophodna za održanje života na otocima.