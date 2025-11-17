Oglas

grad heroj

Iz Posavine i središnje Bosne hodočaste Hrvati iz BiH prema Vukovaru

Hina
17. stu. 2025. 06:22
Vukovar, vodotoranj u vukovaru
N1

Hodočasnici iz Bosanske Posavine krenuli su u nedjelju put Vukovara, grada heroja

Kolona, koja je u nedjelju krenula iz Bosanske Posavine, nakon blagoslova hodočasnika, bivših pripadnika 106. i 104. brigade Hrvatskoga vijeća obrane pred spomenikom poginulim braniteljima u Orašju, nastavila je svoj put prema graničnom prijelazu kod Županje i dalje prema Vukovaru.

Prema riječima sudionika, ovo hodočašće nije samo čin sjećanja, već i odavanje počasti svim poginulim braniteljima, onima koji su dali živote na oltar domovine.

Zastupnik u državnome Parlamentu BiH i sudionik Domovinskog rata Slavko Matić naglasio je kako je kolona posvećena i onima koji su živote položili u obrani Bosanske Posavine.

"Svi smo svjesni izazova koji nas čekaju, ali i duboke važnosti ovog čina. Sjećanje na poginule branitelje nikada ne smije biti zaboravljeno“, istaknuo je Matić.

Prije šest dana, hodočasnici iz središnje Bosne također su krenuli prema Vukovaru, a tijekom sljedećih dana očekuje se dolazak brojnih Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji će se pridružiti koloni sjećanja i odati počast žrtvama herojske borbe Vukovara. 

