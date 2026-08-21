PAD ZRAKOPLOVA
VIDEO / Mali zrakoplov srušio se na Aljasci: Poginulo svih osam ljudi u avionu
Osam ljudi poginulo je kada se mali zrakoplov srušio u udaljenom području zapadne Aljaske u četvrtak, objavilo je američko vojno zapovjedništvo za Aljasku.
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U avionu Cessna 441 čarter kompanije Security Aviation bilo je šest putnika i dva pilota,, a bio je na putu iz Anchoragea ka radarskoj lokaciji Cape Newenham.
BREAKING: A small plane carrying eight people crashed in a remote area of western Alaska, killing everyone on board.-ABC. pic.twitter.com/iyUh5SAy8s— Horizon Wire (@HorizonWireHW) August 21, 2026
Srušio se zapadno od aerodroma radarske lokacije, navodi FAA. U ranijoj objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Mike Dunleavy rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spašavanja.
Objekt Cape Newenham dio je mreže udaljenih radarskih postaja koje prate zrakoplove u zračnom prostoru Aljaske i duž njezinih granica.
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