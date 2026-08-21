Oglas

PAD ZRAKOPLOVA

VIDEO / Mali zrakoplov srušio se na Aljasci: Poginulo svih osam ljudi u avionu

author
Hina
|
21. kol. 2026. 08:43
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
063_1487248459
Ilustracija: MARIO TAMA, Getty Images/AFP

Osam ljudi poginulo je kada se mali zrakoplov srušio u udaljenom području zapadne Aljaske u četvrtak, objavilo je američko vojno zapovjedništvo za Aljasku.

Oglas

U avionu Cessna 441 čarter kompanije Security Aviation bilo je šest putnika i dva pilota,, a bio je na putu iz Anchoragea ka radarskoj lokaciji Cape Newenham.

Srušio se zapadno od aerodroma radarske lokacije, navodi FAA. U ranijoj objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Mike Dunleavy rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spašavanja.

Objekt Cape Newenham dio je mreže udaljenih radarskih postaja koje prate zrakoplove u zračnom prostoru Aljaske i duž njezinih granica.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
aljaska pad aviona pad aviona aljaska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ