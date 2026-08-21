IMA OZLIJEĐENIH
VIDEO / Snažan potres pogodio Peru
Snažan potres pogodio je središnji Peru, pri čemu su najmanje dvije osobe ozlijeđene, a više od 30 zgrada oštećeno, izvijestila je u četvrtak televizijska postaja Latina Noticias, pozivajući se na Luisa Vásqueza, čelnika Nacionalnog instituta za civilnu obranu (Indeci).
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Potres se dogodio oko 13 sati po lokalnom vremenu u četvrtak. Američki geološki institut (USGS) procijenio je magnitudu potresa na 6,7, dok je peruanski Geofizički institut (IGP) ranije izvijestio o magnitudi 7,2.
🔴🔴REPORTES | Así fue captado el potente terremoto que sacudió hoy a Perú, sin dejar víctimas hasta el momento: el primer reporte indicaba una magnitud 7.2, aunque más tarde fue rebajado a 6.7.— Jean Suriel (@JeanSuriel) August 20, 2026
⚠️El sismo sacudió la zona sur andina peruana, localizándose a 35 kilómetros al… pic.twitter.com/hNHw0EDWrr
Prema USGS-u, epicentar se nalazio 31 kilometar sjeverozapadno od Anisa, u pokrajini Parinacochas, na dubini od 99 kilometara. Potresi na takvim dubinama općenito imaju blaže posljedice na površini.
Podrhtavanje tla osjetilo se i u Cuscu, kao i u glavnom gradu Limi. Potres se dogodio nedugo nakon potresa magnitude 7,4 koji je pogodio susjednu Kolumbiju i u kojem je poginulo najmanje 319 ljudi. I taj se potres dogodio na velikoj dubini, od oko 100 kilometara.
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