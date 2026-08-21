Sličan incident u Finskoj zabilježen je 27. svibnja, kada je ruski vojni zrakoplov ušao u finski zračni prostor kod Porkkale. Prema tadašnjim informacijama, razlog je navodno bilo izbjegavanje grmljavinskog nevremena. Finske zračne snage odmah su podigle svoje zrakoplove, što je uobičajeni postupak u takvim situacijama.