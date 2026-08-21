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PROVODI SE ISTRAGA

VIDEO / Nova ruska provokacija? Vojni zrakoplov u zračnom prostoru članice NATO-a

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21. kol. 2026. 08:12
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Ruski zrakoplov - afp
Roman PILIPEY / AFP / Roman PILIPEY / AFP

Finsko ministarstvo obrane objavilo je da postoji sumnja da je ruski zrakoplov jučer povrijedio finski zračni prostor iznad zapadnog dijela Finskog zaljeva.

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Incident se dogodio u razdoblju pojačane aktivnosti ruskog zrakoplovstva u blizini istočnog krila NATO-a, prenosi Kyiv Independent.

Finski ministar obrane Antti Hakkanen potvrdio je da je pokrenuta istraga o mogućem upadu u finski zračni prostor iznad Baltičkog mora. Istragu vodi finska Granična straža, koja je najavila da će dodatne pojedinosti objaviti nakon što prikupi više informacija.

Za sada nije poznato o kojem je tipu zrakoplova riječ, koliko je dugo navodno boravio u finskom zračnom prostoru niti kojom se putanjom kretao.

Slučaj se dogodio u trenutku kada se bilježi sve više ruskih vojnih letova u blizini istočne granice NATO-a. Članice Saveza takve aktivnosti smatraju "provokacijama" i pokušajima testiranja spremnosti njihove protuzračne obrane.

Sličan incident u Finskoj zabilježen je 27. svibnja, kada je ruski vojni zrakoplov ušao u finski zračni prostor kod Porkkale. Prema tadašnjim informacijama, razlog je navodno bilo izbjegavanje grmljavinskog nevremena. Finske zračne snage odmah su podigle svoje zrakoplove, što je uobičajeni postupak u takvim situacijama.

Najnoviji incident iznad Finskog zaljeva dogodio se u vrijeme niza slučajeva povezanih s dronovima duž istočnog krila NATO-a. Istoga dana, 20. kolovoza, Rumunjska je podigla borbene zrakoplove F-16 nakon što se u blizini plinskog projekta Neptun Deep u Crnom moru pojavio pomorski dron s eksplozivom.

Rumunjski predsjednik Nicusor Dan za taj je incident okrivio Rusiju, ocijenivši ga činom hibridnog ratovanja. Samo nekoliko dana ranije, 16. kolovoza, borbeni zrakoplov NATO-a srušio je dron u rumunjskom zračnom prostoru nakon što je doletio iz smjera Moldavije.

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