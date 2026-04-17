U 39. GODINI

Iznenada preminula bivša riječka gradska vijećnica Ivona Milinović

17. tra. 2026. 11:47
U Rijeci je noćas u 39. godini života iznenada preminula bivša gradska vijećnica Ivona Milinović.

Ivona Milinović rođena je u Rijeci 28. srpnja 1987. godine. Bila je zaposlena u Hrvatskim vodama, a političku karijeru je počela kao članica riječkog HDZ-a ispred kojeg je izabrana i za gradsku vijećnicu Gradskog vijeća Rijeke, gdje je bila na čelu Odbora za nacionalne manjine. Prije sedam godina je napustila tu stranku i nastavila djelovati kao nezavisna vijećnica, piše Novi list.

Jedno vrijeme je radila u Europskom parlamentu kao asistentica Davora Ive Stiera. Bila je majka dvojice dječaka.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ivona milinović

