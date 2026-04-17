Iznenada preminula bivša riječka gradska vijećnica Ivona Milinović

U Rijeci je noćas u 39. godini života iznenada preminula bivša gradska vijećnica Ivona Milinović.
Ivona Milinović rođena je u Rijeci 28. srpnja 1987. godine. Bila je zaposlena u Hrvatskim vodama, a političku karijeru je počela kao članica riječkog HDZ-a ispred kojeg je izabrana i za gradsku vijećnicu Gradskog vijeća Rijeke, gdje je bila na čelu Odbora za nacionalne manjine. Prije sedam godina je napustila tu stranku i nastavila djelovati kao nezavisna vijećnica, piše Novi list.
Jedno vrijeme je radila u Europskom parlamentu kao asistentica Davora Ive Stiera. Bila je majka dvojice dječaka.
