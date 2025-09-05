Oglas

Izmjena kolektivnog ugovora

Jadrolinija najavila "reorganizaciju": Povećana su prava pomoraca

author
Hina
|
05. ruj. 2025. 15:44
Jadrolinija
N1

Udruga hrvatskih brodara Mare Nostrum, među kojima je i Jadrolinija, i Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske potpisali su u petak izmjene Kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima u linijskom obalnom pomorskom prometu, čime su povećana prava pomoraca.

Iz Jadrolinije su priopćili da je uz izmjene kolektivnog ugovora potpisan i aneks kojim se dodatno unapređuju materijalna prava pomoraca Jadrolinije.

Radi se o povećanju plaće za 10 posto, pomorskog dodatka za 20 posto i naknade za prehranu za 20 posto za sve pomorce koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu Hrvatske.

Predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović rekao je kako se, nakon proljetos potpisanog Kolektivnog ugovora za djelatnike na kopnu i proteklih sedam mjeseci suradnje, uvjerio u produktivnost i predanost timova i konstruktivnost dijaloga sa socijalnim partnerima.

"Zadovoljstvo djelatnika i pomoraca neupitno je i nužno, čemu ćemo nastaviti kontinuirano težiti. Za Jadroliniju slijedi intenzivno razdoblje ulaganja, razvoja i reorganizacije tvrtke na svim razinama, u kojem će suradnja i potpora biti ključne i prijeko potrebne", naglasio je Blažinović.

Predsjednik Glavnog odbora Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske Nediljko Bulić kazao je da ulaganje u ljude, snagu i znanje pomoraca, od kojih kreću promjene i uspjeh, ostaje ključno.

Teme
Robert Blažinović Sindikat Pomoraca jadrolinija nediljko bulić pomorci

