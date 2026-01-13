Bez dogovora
Jakšić: Plenković podsjeća na Karamarka, ima problem nabrojati imena desnih sudaca
SDP-ovac Mišel Jakšić bio je gost Novog dana kod naše Nataše Božić Šarić s kojom je razgovarao o izboru sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda.
Mišel Jakšić tvrdi da premijer Andrej Plenković sve više podsjeća na Tomislava Karamarka.
"Karamarko je imao problem s brojanjem HDZ-ovih politika u kampanji pa tako i Plenković zna sve o eventualnim lijevim ili lijevo-centrističkim sucima Ustavnog suda, a ima problem nabrojati koja su sva imena na desnici. Andrej Plenković će sa svime što izvodi ostati i postati jedini istinski hrvatski komunist. Ustav Republike Hrvatske je sveo na svoja ideološka tumačenja i vjerojatno će nam u idućem koraku reći da nam ne treba Ustavni sud nego ideološka komisija koja će utvrđivati što tko smije raditi, pričati ili misliti. To je smjer koji si je on zacrtao. S obzirom na sve mijene kroz koje on prolazi u svojoj političkoj karijeru - vidjela žaba da kuju konja pa i ona diže nogu."
"Plenković želi pokazati da će biti više Trump nego što je Trump. Moje pitanje za građane i predstavnike u Hrvatskom saboru je, kada je Andrej Plenković počeo mjeriti krvna zrnca ustavnim sucima, znači li to da su HSLS, HNS, manjinci, predstavnici liste Matije Posavca, predstavnici IDS-a, predstavnici SDSS-a zapravo postali glasači i simpatizeri HDZ-a ili HDZ-a 2.0 - zvanog DP", dodaje.
"Nećemo Plenkoviću dozvoliti da bude rušitelj Ustava"
"Razotkrili smo se tako da nećemo Andreju Plenkoviću dozvoliti da bude rušitelj Ustava i rušitelj prava građana Republike Hrvatske. Neće mu to proći i nećemo mu dozvoliti da ruši Ustav Republike Hrvatske zbog sitnih političkih interese", navodi.
Hoćete li sudjelovati u izboru tri suca Ustavnog suda?
"SDP je otvoren za razgovore i pregovore. Imamo povjerenstvo koje smo odredili da razgovaramo, ali će Plenković i HDZ morati drastično reterirati u svom nastupu i govoru ako žele da razgovor ima smisla. Na rušenje Ustava nećemo pristati", odgovorio je SDP-ovac.
"Volio bih čuti od Andreja Plenkovića koju on to epruvetu ima i kako ta zrnca mjeri. Na popisu od 13 kandidata ima zanimljivih i kvalitetnih ljudi, ali mi ne bi palo na pamet da im lupam pečat ti si desničar ili ljevičar. To baca ružnu mrlju i stigmu na taj proces i ljude koji su se javili."
"Grlić Radman će vjerojatno recitirati pjesmice"
Jakšić ističe da praksa o izboru sudaca o kojoj govori Plenković ne postoji: "Imamo novu praksu da Ustavni sud počinjemo petljati s Vrhovnim sudom pa dorada u kojoj se u to petljaju i veleposlanici jer želimo srušiti Ustav gdje je jasno da je ovlašteni predlagatelj predsjednika Vrhovnog suda predsjednik Republike. Ne znam kakve to veze ima s razgovorima HDZ-a i oporbe oko izbora ustavnih sudaca. Hajmo tu izgurati predsjednika u stranu jer se to nama ne sviđa. Kao što imate u Ustavu da vanjsku politiku sukreiraju predsjednik i premijer. Pa hajmo tu kroz Ustavni sud izgurati predsjednika iz imenovanja veleposlanika. Sigurno da predsjednik Milanović neće predložiti nikoga dobroga i tko će štititi interese Republike Hrvatske. Jedini koji je dobar da to predloži je Gordan Grlić Radman koji je prava Hrvatina, nema veze s komunizmom, on će najbolje štiti interese Hrvatske. Vjerojatno će recitirati pjesmice kao što ih je recitirao Lavrovu."
