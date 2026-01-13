Jakšić: Plenković podsjeća na Karamarka, ima problem nabrojati imena desnih sudaca

Jakšić ističe da praksa o izboru sudaca o kojoj govori Plenković ne postoji: "Imamo novu praksu da Ustavni sud počinjemo petljati s Vrhovnim sudom pa dorada u kojoj se u to petljaju i veleposlanici jer želimo srušiti Ustav gdje je jasno da je ovlašteni predlagatelj predsjednika Vrhovnog suda predsjednik Republike. Ne znam kakve to veze ima s razgovorima HDZ-a i oporbe oko izbora ustavnih sudaca. Hajmo tu izgurati predsjednika u stranu jer se to nama ne sviđa. Kao što imate u Ustavu da vanjsku politiku sukreiraju predsjednik i premijer. Pa hajmo tu kroz Ustavni sud izgurati predsjednika iz imenovanja veleposlanika. Sigurno da predsjednik Milanović neće predložiti nikoga dobroga i tko će štititi interese Republike Hrvatske. Jedini koji je dobar da to predloži je Gordan Grlić Radman koji je prava Hrvatina, nema veze s komunizmom, on će najbolje štiti interese Hrvatske. Vjerojatno će recitirati pjesmice kao što ih je recitirao Lavrovu."