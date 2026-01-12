NE VIDI NIŠTA SPORNO
Plenković odgovorio na kritike oko izbora ustavnih sudaca: Njihova reakcija me iznenadila
Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije na glavne društveno političke teme u zemlji.
Naravno, u fokusu je posjet glavnog tajnika NATO saveza Marka Ruttea Hrvatskoj. No, i dalje goruća tema izbor ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda.
"Vrlo je važno da ponovimo zašto smo to napravili i o čemu je riječ. Više je nego jasno u proteklih nekoliko mjeseci po izjavama ljudi iz SDP-a da ne postoji volja za izabrati ustavne suce. Dakle, reakcije trebaju ići prema njima, ne nama, zato što u ovome nema ništa protuzakonito, neuobičajeno ili protuustavno. Ovim potezom smo dali recept drugim političkim strankama kako doći do rješenja", izjavio je Plenković pa nastavio:
"Iznenadila me reakcija Udruge hrvatskih sudaca za nešto što je u nadležnosti političkih stranaka. Zanima me je li bilo takvih reakcija kad je predsjednik Zoran Milanović kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika VSRH prošle godine.. Ovo što smo mi odlučili nije sporno, ovo je recept za rješenje."
Naglasio je i da Vlada poštuje zakonska načela, Ustav i neovisno pravosuđe, kao i sve druge institucije.
"Napravili smo pravi potez na početku sezone kako bismo pokazali tko nije za pravičan izbor sudaca Ustavnog suda. Spremni smo, imamo ljude i možemo sjesti s oporbom. Koja mora objasniti javnosti zašto radi što radi. Gledajte, HDZ ima 61 mandat, SDP 42 i kako to može biti 1:1, po kojoj matematici? Neka mi netko to objasni pa da kažem kako je taj netko u pravu. Takvog još nisam sreo."
"Ne biramo ljude koji nisu kompetentni"
Zapitao se premijer smatra li oporba poštenim situaciju u kojoj bi većina sudaca bilo lijevih svjetonazora.
"Drago mi je da se oporba razotkrila."
Istaknuo je i da se naš reporter Hrvoje Krešić razotkrio jer je pitao ne bi li argumenti za izbor sudaca trebali biti iskustvo i znanje.
"Ne, ne, ne biramo ljude koji nisu kompetentni. Nismo birali ljude koji su završili elektrotehniku nego ljude koji su ugledni pravnici. Govorimo o svjetonazorskoj orijentaciji, a trenutno je situacija 7:6 za ljevicu."
Predsjednik Vlade tvrdi da nikad nije utjecao na odluke bilo kojeg suda niti da izbor ustavnih sudaca uvjetuje odluke o bilo čemu u domeni te institucije i odgovornosti koju ti suci imaju. Ali, sporne su mu odluke i izjave predsjednika Milanovića.
"Je li normalno da njemu nitko od sudaca Vrhovnog suda nije dovoljno dobar za predsjednika Vrhovnog suda? Nikome nije čudno i sporno što on radi u ovom slučaju?"
Ponovio je da će on osobno, kao i drugi članovi vladajuće većine "drage volje sjesti s oporbom i pronaći rješenja". Isto to je spreman i s predsjednikom oko izbora veleposlanika.
"Što, zamislio si je da baš on mora odabrati veleposlanike u Francuskoj ili Ujedinjenom Kraljevstvu i mi to moramo prihvatiti? Zašto", zapitao se Plenković.
