Oglas

NE VIDI NIŠTA SPORNO

Plenković odgovorio na kritike oko izbora ustavnih sudaca: Njihova reakcija me iznenadila

author
N1 Hrvatska
|
12. sij. 2026. 18:09
>
19:03
Andrej Plenković
N1

Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije na glavne društveno političke teme u zemlji.

Oglas

Naravno, u fokusu je posjet glavnog tajnika NATO saveza Marka Ruttea Hrvatskoj. No, i dalje goruća tema izbor ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda.

"Vrlo je važno da ponovimo zašto smo to napravili i o čemu je riječ. Više je nego jasno u proteklih nekoliko mjeseci po izjavama ljudi iz SDP-a da ne postoji volja za izabrati ustavne suce. Dakle, reakcije trebaju ići prema njima, ne nama, zato što u ovome nema ništa protuzakonito, neuobičajeno ili protuustavno. Ovim potezom smo dali recept drugim političkim strankama kako doći do rješenja", izjavio je Plenković pa nastavio:

"Iznenadila me reakcija Udruge hrvatskih sudaca za nešto što je u nadležnosti političkih stranaka. Zanima me je li bilo takvih reakcija kad je predsjednik Zoran Milanović kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika VSRH prošle godine.. Ovo što smo mi odlučili nije sporno, ovo je recept za rješenje."

Naglasio je i da Vlada poštuje zakonska načela, Ustav i neovisno pravosuđe, kao i sve druge institucije.

"Napravili smo pravi potez na početku sezone kako bismo pokazali tko nije za pravičan izbor sudaca Ustavnog suda. Spremni smo, imamo ljude i možemo sjesti s oporbom. Koja mora objasniti javnosti zašto radi što radi. Gledajte, HDZ ima 61 mandat, SDP 42 i kako to može biti 1:1, po kojoj matematici? Neka mi netko to objasni pa da kažem kako je taj netko u pravu. Takvog još nisam sreo."

"Ne biramo ljude koji nisu kompetentni"

Zapitao se premijer smatra li oporba poštenim situaciju u kojoj bi većina sudaca bilo lijevih svjetonazora.

"Drago mi je da se oporba razotkrila."

Istaknuo je i da se naš reporter Hrvoje Krešić razotkrio jer je pitao ne bi li argumenti za izbor sudaca trebali biti iskustvo i znanje.

"Ne, ne, ne biramo ljude koji nisu kompetentni. Nismo birali ljude koji su završili elektrotehniku nego ljude koji su ugledni pravnici. Govorimo o svjetonazorskoj orijentaciji, a trenutno je situacija 7:6 za ljevicu."

Predsjednik Vlade tvrdi da nikad nije utjecao na odluke bilo kojeg suda niti da izbor ustavnih sudaca uvjetuje odluke o bilo čemu u domeni te institucije i odgovornosti koju ti suci imaju. Ali, sporne su mu odluke i izjave predsjednika Milanovića.

"Je li normalno da njemu nitko od sudaca Vrhovnog suda nije dovoljno dobar za predsjednika Vrhovnog suda? Nikome nije čudno i sporno što on radi u ovom slučaju?"

Ponovio je da će on osobno, kao i drugi članovi vladajuće većine "drage volje sjesti s oporbom i pronaći rješenja". Isto to je spreman i s predsjednikom oko izbora veleposlanika.

"Što, zamislio si je da baš on mora odabrati veleposlanike u Francuskoj ili Ujedinjenom Kraljevstvu i mi to moramo prihvatiti? Zašto", zapitao se Plenković.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
HDZ Mark Rutte NATO andrej plenković

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ