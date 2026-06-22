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ČESTITKA PREDSJEDNIKA SABORA

Jandroković: Važno je napraviti jasnu distinkciju između antifašističke borbe i komunističkog režima

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Hina
|
22. lip. 2026. 10:35
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PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku u povodu obilježavanja Dana antifašističke borbe u kojoj naglašava da su hrvatski antifašisti dali značajan doprinos pobjedi nad ideologijama koje su Europi i svijetu donijele razaranja, stradanja i nezapamćene zločine.

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Uime Hrvatskoga sabora i osobno svim građankama i građanima Republike Hrvatske čestitam Dan antifašističke borbe. Obilježavajući 22. lipnja prisjećamo se osnutka Prvog sisačkog partizanskog odreda u šumi Brezovica kraj Siska 1941. godine. Taj je događaj označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske te postao simbolom odlučnosti u obrani slobode i ljudskog dostojanstva.

Hrvatski antifašisti dali su uistinu značajan doprinos pobjedi nad ideologijama koje su Europi i svijetu donijele razaranja, stradanja i nezapamćene zločine, navodi se u čestitki.

Država stvarna i na antifašizmu

Spominjući brojne bitne trenutke iz tisućljetne hrvatske povijesti u kojima se, ističe Jandroković, očitovao kontinuitet i razvitak "državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost“, Ustav Republike Hrvatske navodi i Odluke ZAVNOH-a iz 1943. godine, čime antifašističku borbu hrvatskoga naroda svrstava među važne odrednice na kojima je stvarana moderna hrvatska država.

Pritom, u istoj odredbi Ustav Republike Hrvatske izričito podsjeća i na povijesnu prekretnicu "odbacivanja komunističkog sustava“, tijekom kojeg su nad Hrvatima nedvojbeno počinjeni mnogi zločini. Stoga je iznimno važno napraviti jasnu distinkciju između antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu i komunističkog režima koji je nakon njega uslijedio, naglašava predsjednik Sabora.

Umanjivanje razmjera komunističkih zločina

Kaže i kako se nastojanjima da se umanje razmjeri komunističkih zločina, među ostalim i pozivanjem na vrijednost antifašizma, nanosi šteta svim hrvatskim ljudima koji su u Drugom svjetskom ratu iskreno ustali nasuprot zlima fašizma i nacizma.

Hrvatska je svoju punu privrženost demokraciji, slobodi i samostalnosti trajno učvrstila pobjedom u Domovinskom ratu, temelju na kojem su sazdana sva naša dosadašnja postignuća.

Danas, u vremenu brojnih sigurnosnih, političkih i društvenih izazova na globalnoj razini, neophodno je dosljedno i nedvosmisleno odbacivati svaki oblik nasilja, netrpeljivosti i isključivosti. Isto tako, nužno je ustrajati u zaštiti vrijednosti na kojima počiva demokratsko hrvatsko društvo te uvijek promicati kulturu dijaloga, međusobnog poštovanja i odgovornosti prema zajedničkom dobru, stoji u čestitki predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

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Teme
hdz hrvatski sabor antifašizam dan antifašističke borbe gordan jandroković komunizam

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