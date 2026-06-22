Jandroković: Važno je napraviti jasnu distinkciju između antifašističke borbe i komunističkog režima

Danas, u vremenu brojnih sigurnosnih, političkih i društvenih izazova na globalnoj razini, neophodno je dosljedno i nedvosmisleno odbacivati svaki oblik nasilja, netrpeljivosti i isključivosti. Isto tako, nužno je ustrajati u zaštiti vrijednosti na kojima počiva demokratsko hrvatsko društvo te uvijek promicati kulturu dijaloga, međusobnog poštovanja i odgovornosti prema zajedničkom dobru, stoji u čestitki predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.