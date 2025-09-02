Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivana Malenica (HDZ) ranije danas najavio je za srijedu objavu u Narodnim novinama javnog poziva za izbor tri suca Ustavnog suda poručivši kako očekuje da će se javiti što više kvalitetnih kandidata. Javni poziv će trajati mjesec dana, a nakon toga saborski Odbor utvrdit će koje su od pristiglih kandidatura pravovaljane i ispunjavaju uvjete nakon čega idu razgovori s kandidatima kao i s predstavnicima oporbe o usuglašavanju kandidata.