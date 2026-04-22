Jandroković: Poštovanje žrtvama, osuda ustaškog režima koji je zločine počinio

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu je, na obilježavanu 81. obljetnice proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, iskazao poštovanje žrtvama te osudio ustaški režim koji je zločine počinio.
Oglas
"Pokazali smo da poštujemo žrtvu, da suosjećamo sa obiteljima onih koji su ovdje ubijeni, a isto tako osuđujemo i ustaški režim koji je te zločine počinio“, izjavio je Jandroković, izražavajući zadovoljstvo što je „jako puno“ saborskih zastupnika, i iz vladajuće većine, i oporbe, bilo u Jasenovcu.
Komemoracijom „Sjećanje za budućnost“ obilježena je u utorak 81. obljetnica proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, odana počast žrtvama i svim stradalima tijekom ustaškog režima, te iskazano poštovanje preživjelim logorašima.
Komemoracija, kojoj je pokrovitelj Hrvatski sabor, održava se u znak sjećanja na proboj iz logora 22. travnja 1945. godine, kada je oko 600 od preostalih 1073 zatočenika u logorskom kompleksu Ciglana krenulo u očajnički bijeg, svjesno da ih čeka sigurna smrt. Preživjelo ih je tek 117.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas