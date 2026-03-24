KOALICIJSKI PARTNERI

Jankovics: Plenkovićeve mjere su jedine moguće u ovom trenutku

author
Hina
24. ožu. 2026. 11:34
David Jerkovic/PIXSELL

HDZ-ovi koalicijski partneri u utorak su, uoči sastanka parlamentarne većine, pozdravili novi Vladin paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, vrijedan 450 milijuna eura, ocijenivši ih kao "jedine moguće"

"Ove mjere su jedine moguće u ovom trenutku", ocijenio je saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics.

 Podržali smo mjere, Vlada je i u korona krizi pokazala da je osigurala dobre mjere, pa vjerujemo da će i sada, izjavio je Krunoslav Lukačić (HSN).

 "Uvijek se traže mjere i uštede tako da (to) nije ništa novo“, kratko je Jankovics komentirao upit o pisanju jednog medija prema kojemu je ministrima naređeno da  u svojim resorima režu rashode sedam posto, i to prije izbijanja rata u Iranu.

 Uštedama se ne protivi Lukačić. 

"Ako će trebati, na koaliciji ćemo razgovarati i raditi dodatne uštede kako bi građanima osigurali da mogu normalno živjeti, a  gospodarstvu da bude konkurentnije",  izjavio je.  

