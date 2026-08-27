Cijene stanova u Zagrebu: Luksuzna novogradnja 8400 eura po kvadratu

"Cijena je krenula s 5600 eura po četvornome metru za najniže stanove na drugome katu, a cijene su se određivale prema katnosti. Od drugoga do osmoga kata najniža je bila na drugome, a najviša na osmome katu, gdje je cijena bila 7400 eura po kvadratu. Tijekom 2025. godine cijene su u dva navrata povećane, a još jednom 2026., kako se projekt približava završetku. Sada je cijena od 7200 eura po kvadratu za drugi kat do 8400 eura za osmi kat, rekao je Zenon Pavić za HRT iz agencije Eurovilla.