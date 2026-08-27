promet nekretninama pada
Cijene stanova u Zagrebu: Luksuzna novogradnja 8400 eura po kvadratu
Cijene stanova u Zagrebu i dalje rastu, dok promet nekretninama pada. Ponuda je još slaba jer investitori uglavnom grade luksuzne stanove, a cijene po oglasima za starogradnju dosežu i četiri tisuće eura po četvornome metru
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Radovi na stambeno-poslovnoj zgradi na križanju Vukovarske i Strojarske ulice u Zagrebu bliže se kraju. U ponudi su bila 74 luksuzna stana, a cijene su se od jeseni 2024., kada je počela izgradnja, do danas mijenjale tri puta.
"Cijena je krenula s 5600 eura po četvornome metru za najniže stanove na drugome katu, a cijene su se određivale prema katnosti. Od drugoga do osmoga kata najniža je bila na drugome, a najviša na osmome katu, gdje je cijena bila 7400 eura po kvadratu. Tijekom 2025. godine cijene su u dva navrata povećane, a još jednom 2026., kako se projekt približava završetku. Sada je cijena od 7200 eura po kvadratu za drugi kat do 8400 eura za osmi kat, rekao je Zenon Pavić za HRT iz agencije Eurovilla.
Najprije su se prodali najveći stanovi, a trenutačno ih je slobodno još nekoliko.
Na tržištu i dalje nema dovoljnonekretnina jer je fokus investitora na gradnji luksuznih stanova.
"Ako investitori prepoznaju da se ogroman potencijal krije u gradnji stanova za građane niže platežne moći, možemo očekivati stabilizaciju cijena novogradnje. Ne smijemo, s druge strane, zanemariti važnost starogradnje jer je promet rabljenim nekretninama najveći pokretač tržišta nekretnina i čini 80 do 85 posto ukupnog prometa nekretninama, rekla je Ivana Čikić, direktorica agencije Dom ekspert.
Prosječna cijena četvornoga metra takvih stanova u Zagrebu iznosi 3800 eura.
"Trenutačno je cijena starih stanova previsoka i zato bilježimo pad prometa nekretninama. Kada bi vlasnici rabljenih stanova snizili cijene svojih nekretnina, preusmjerili bismo težište potražnje s novogradnje na starogradnju. Time bismo ponovno pokrenuli tržište rabljenih nekretnina i usporili rast cijena novogradnje, istaknula je Čikić.
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