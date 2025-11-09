Oglas

Pupovac otkrio da je otkazan još jedan događaj: Krenulo je tako da sve može smetati

N1 Info
09. stu. 2025. 21:45
Milorad Pupovac
Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac vjeruje da će se u Vukovaru postići dogovor oko izložbe.

Predsjednik i saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac komentirao je incidente u Splitu i Zagrebu, kao i zahtjev vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka za odgodu izložbe, piše Dnevnik.hr.

"Krenulo je tako da sve može smetati pa sada treba biti pametan i treba naći načina kako da se to doista ne pretvori u više od dojma, da se ne pretvori u neku vrstu većega zla. Vjerujem da će predstavnici Srba u Vukovaru i gradske vlasti naći način da onima kojima smeta dojam da taj dojam ne pokvare", rekao je Pupovac.

Dodao je, ne otkrivajući detalje, da je odlukom izvođača otkazan još jedan događaj i da će "biti sretni ako ostane na tome". Ipak, nije htio komentirati Vladine izjave.

"Čujem različite poruke i od predstavnika vlasti i od predstavnika različitih stranaka i grupacija u društvu, pa mi je teško komentirati tko se dobro, tko loše postavlja, samo pazim da se mi postavimo što je najbolje moguće", poručio je Pupovac.

SDSS marijan pavliček milorad pupovac vukovar
