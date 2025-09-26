Sabor prihvatio Turudićevo izvješće o radu državnih odvjetništava u 2024.

Glavni državni odvjetnik ustvrdio je da se o Izvješću nije raspravljalo zato što je dobro, što su rezultati dobri. Kad bi rezultati bili loši, onda bi se raspravljalo, kazao je i konstatirao kako se "sve svelo na druge stvari“. "To je predstava koja služi nekim saborskim zastupnicima za njihovu promociju“, zaključio je.