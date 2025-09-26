Sabor prihvatio Turudićevo izvješće o radu državnih odvjetništava u 2024.

Hrvatski sabor u petak je većinom glasova (76 'za', dva suzdržana i 46 'protiv') prihvatio Izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Izvješće je podnio na 314 stranica, a u Saboru se pohvalio skraćivanjem trajanja postupaka pred DORH-om u 2024., što je bio jedan od prioriteta koje je postavio kod stupanja na dužnost.
"Stanje je sve bolje i bolje, rješavamo više predmeta, stopa ažurnosti je povećana, svaki pojedini zamjenik i državni odvjetnik radi više nego prethodnih godina, zaustavljen je trend porasta broja neriješenih predmeta“, naveo je Turudić prije nepuna dva tjedna u Saboru.
Naglasio je i kako je “puno objektivnih razloga zašto situacija nije još bolja”, pri čemu je upozorio na dugotrajnost sudskih postupaka.
Kao teškoće s kojima se DORH u svojem radu suočava naveo je i javne istupe pojedinih saborskih zastupnika kojima su, kazao je, ometali istrage.
Sabor raspravljao cijeli dan
O Izvješću glavnog državnog odvjetnika, Sabor je raspravljao cijeli dan, pri čemu su zastupnici manje govorili o samom dokumentu, više o "liku i djelu“ Ivana Turudića.
Glavni državni odvjetnik ustvrdio je da se o Izvješću nije raspravljalo zato što je dobro, što su rezultati dobri. Kad bi rezultati bili loši, onda bi se raspravljalo, kazao je i konstatirao kako se "sve svelo na druge stvari“. "To je predstava koja služi nekim saborskim zastupnicima za njihovu promociju“, zaključio je.
Turudića je posebno žestoko kritizirala lijeva oporba, ne libeći se ni napada na osobnoj razini, nazivala ga je 'problematičnim', tvrdila da 'voli svjetla reflektora i brzu vožnju', opetovala kako je HDZ-ov 'dečko koji štiti HDZ-ove dečke i cure'.
Bauk: Volio bih čuti manje političkih izjava, a više prava, pravde i struke
Ipak, na samom kraju, SDP-ov Arsen Bauk pohvalio je činjenicu da je Turudić svih deset sati bio u sabornici i odslušao sve rasprave.
Naglasio je i da bi u budućnosti od glavnog državnog odvjetnika volio čuti manje političkih izjava, a više prava, pravde i struke.
Sličan prijedlog u petak je imao i Klub SDP-a, tražio je da se Turudić pozove da se u obavljanju svojih dužnosti suzdrži od davanja političkih izjava i istupa koji bi mogli dovesti u pitanje njegovu neovisnost, nepristranost i vjerodostojnost glavnog državnog odvjetnika, no taj prijedlog nije prihvaćen.
