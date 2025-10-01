Okrivljenika se optužnicom tereti da je u vremenu od 2021. do siječnja 2025. na području Vukovarsko-srijemske županije počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava. Također ga se tereti da je posjedovao automatsku pušku vojnog podrijetla, čije je posjedovanje građanima zabranjeno, stoji u priopćenju.