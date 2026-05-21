Trump razbija tradiciju: Napravit će nešto što nije viđeno 47 godina?

Američki predsjednik Donald Trump najavio je razgovar s tajvanskim predsjednikom Lai Ching-teom o mogućoj prodaji oružja. To bi bilo oštro odstupanje od diplomatske tradicije.
Oglas
Naime, američki i tajvanski čelnici nisu izravno razgovarali od 1979. godine, kad je Washington prekinuo formalne veze s Tajvanom kako bi priznao vladu u Pekingu.
Peking tvrdi da je Tajvan njegov teritorij i nije isključio mogućnost njegovog zauzimanja silom. Lai, koji je preuzeo dužnost 2024., stoji iza jednog od najsnažnijih napora u posljednjih nekoliko godina za jačanje obrane otoka, piše BBC.
SAD dugo podržava Tajvan i zakonom je obvezan osigurati mu sredstva za samoobranu, ali to je morao uravnotežiti s održavanjem diplomatskih odnosa s Kinom.
Trump je u srijedu rekao da će razgovarati s Laiom. "Razgovaram sa svima... radit ćemo na tome, problemu Tajvana", poručio je i hvalio svoj odnos s kineskim predsjednikom Xijem kao "nevjerojatan", nakon dvodnevnog summita u Pekingu prošli tjedan.
Godine 1979. SAD su usvojile Zakon o odnosima s Tajvanom koji navodi da SAD mogu "Tajvanu osigurati oružje obrambenog karaktera", zbog čega nastavljaju prodavati oružje Tajvanu.
Trump je rekao da još nije odlučio hoće li se održati prodaja paketa oružja vrijednog 14 milijardi dolara Tajvanu, koji navodno uključuje opremu za borbu protiv dronova i raketne sustave protuzračne obrane.
Prema izvješću Financial Timesa, Peking trenutno odgađa predloženi posjet visokog političkog dužnosnika Pentagona, Elbridgea Colbyja - rekavši da ne može odobriti posjet dok Trump ne odluči kako će nastaviti s dogovorom o naoružanju.
Prošli tjedan, dok se vraćao iz Pekinga Air Force One nakon sastanka s predsjednikom Xijem, Trumpa su slično pitali o prodaji oružja Tajvanu, na što je rekao da će "donijeti odluku u sljedećem prilično kratkom razdoblju". "Moram razgovarati s osobom koja trenutno, znate tko je on, vodi Tajvan", rekao je.
Ovo nije prvi put da je Trump prekinuo tradiciju. Godine 2016. razgovarao je s tadašnjom čelnicom Tsai Ing-wen, kad je bio novoizabrani predsjednik. Kina je kasnije podnijela pritužbu SAD-u zbog poziva.
Trump je također rekao da je s Xijem "vrlo detaljno" razgovarao o prodaji oružja - još jedan iznenađujući prekid američke politike ako je istina.
Godine 1982. SAD su uvjerile Tajvan da se neće konzultirati s Pekingom o prodaji oružja Tajvanu. No, kada su ga pitali o toj obvezi dok se vraćao iz Pekinga, Trump je rekao da su 1980-e bile "dug put".
Prošlog prosinca SAD su odobrile prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara, jednu od najvećih ikada, što je izazvalo gnjev Pekinga.
Tajvan je pod predsjednikom Laijem značajno povećao svoju obrambenu potrošnju kako bi se suprotstavio rastućem vojnom pritisku Kine. Mnogi Tajvanci smatraju se dijelom zasebne nacije, iako većina podržava održavanje statusa quo u kojem Tajvan niti proglašava neovisnost od Kine niti se s njom ujedinjuje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas