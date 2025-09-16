Juričić: Umjesto kompromisa i dijaloga, kopamo dva različita rova i granatiramo jedni druge

"To nije nešto što se dogodilo preko noći pa nas sad šokira. Cijela ta atmosfera se gradi još od Tea Party pokreta, kada su se radikalizirale pozicije unutar SAD-a. Ne želim reći da je pokret Tea Party najviše odgovoran za to, to je bila reakcija na određene politike. Cijeli jedan niz građana SAD-a osjećao se izostavljenim iz političkog života", dodaje Juričić.