Juričić: Umjesto kompromisa i dijaloga, kopamo dva različita rova i granatiramo jedni druge

Gost našega Ivana Hrstića u Novom danu bio je Domagoj Juričić, politički analitičar i konzultant MKPS-a. Razgovarali su o porastu političkog nasilja u SAD-u, uslijed ubojstva konzervativnog komentatora Charlieja Kirka.
"SAD nažalost već dugo vremena ide tim putem", kazao je Domagoj Juričić komentirajući pitanje o uzorku politički motiviranih ubojstava u Sjedinjenim Državama, nakon što je smrt konzervativnog komentatora Charlieja Kirka podigla američki državni establišment na noge.
"To nije nešto što se dogodilo preko noći pa nas sad šokira. Cijela ta atmosfera se gradi još od Tea Party pokreta, kada su se radikalizirale pozicije unutar SAD-a. Ne želim reći da je pokret Tea Party najviše odgovoran za to, to je bila reakcija na određene politike. Cijeli jedan niz građana SAD-a osjećao se izostavljenim iz političkog života", dodaje Juričić.
"Ovo su zapravo rezultati takve radikalizacije. Upućuju na čuvenu izreku Margaret Thatcher: "Kada misli postaju riječi, riječi postaju djela." Sve što kažemo i pustimo u taj prostor društvenih mreža može se podići do razine djela. U SAD-u se osjeća ogromna razlika u odnosu na prošlost, osjećaju se emocije."
"Postavlja se pitanje na koji će način puknuti bešćutnost koja je iznikla iz svega ovoga. Pitanje koje moraju postaviti političari svih država: je li moguće ovo zaustaviti?", pita se Jurišić.
"Najgora je ta vrsta bešćutnosti koja dolazi od ljudi koji se, recimo, zalažu za ukidanje smrtne kazne, koji tvrde da su izuzetno demokratični. To 'kuhanje' koje se događa u našim društvima, ako se ne adresira na vrijeme zaista može dovesti do najcrnijeg scenarija."
Međutim, smatra da jasno postoji instanca koja snosi odgovornost za društvenu i političku klimu koja je dovela do ubojstva.
"Povijest nam pokazuje da to može dovesti i do unutarnjeg sukoba. Političari imaju najveću odgovornost za ovako nešto. Puštaju duha iz boce. Kako? Radikalizacijom govora. Umjesto kompromisa i dijaloga, kopamo dva različita rova i granatiramo jedan drugog, a sve se to prelijeva na ulicu, ljude i građane", dodaje analitičar.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
